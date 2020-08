Chubut | Sastre se reunió con Touriñán y adelantó que en el transcurso de la semana se va a encontrar con Arcioni

El vicegobernador se reunió con Javier Touriñán en Casa de Gobierno y aseguró que en el transcurso de la semana “seguramente nos vamos a encontrar con el gobernador”.

En Fontana al 50 tuvo lugar el encuentro entre Ricardo Sastre y el secretario general de Gobierno próximo a asumir Javier Touriñán, al cual se refirió el vicegobernador.

“Javier es una persona que ha estado políticamente siempre cercana y cuando nos ha tocado estar en veredas opuestas siempre hemos tenido muy buen diálogo”, detalló Sastre sobre su relación. “Hemos sido compañeros de bancada en 2009-2011 y siempre hemos tenido muy buena relación”, añadió.

En declaraciones a FM La Petrolera, el vicegobernador señaló que el acercamiento “es lo que corresponde. Las diferencias que a veces se dan entre poderes o personas no tienen que afectar institucionalmente a los poderes o las distintas instituciones”.

“No nos podemos permitir o dar el lujo de que en épocas tan difíciles esto no se encause o no tenga algún tipo de solución, porque las diferencias políticas no las sufren las clases políticas sino el conjunto de la sociedad, y la verdad no estamos para seguir permitiéndonos estar mal, y más en un contexto de pandemia”, definió sobre los acercamientos con el gabinete de Mariano Arcioni. En ese sentido, anunció que en el transcurso de la semana “nos vamos a encontrar con el gobernador”.

Al ser consultado sobre las declaraciones del diputado provincial Carlos Eliceche, quien se había referido a su persona afirmando que si fuera candidato a gobernador “saldría a trabajar mañana” para su campaña, aseguró que “es una muestra clara de que las diferencias entre dirigentes hay que dejarlas de lado en pos del bienestar del conjunto”.

“La muestra clara está en Madryn, y podemos hacer que en el resto de la provincia se pueda ir replicando también”, finalizó.