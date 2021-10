Chubut | Torres calificó como “lamentable” la visita del presidente y aseguro que con Macri la provincia recibia más dinero

Ignacio Torres, quien sostuvo que durante el Gobierno del ex presidente Macri en Chubut “hubo una ejecución que estuvo muy por encima de lo que hoy estamos recibiendo”. Lamentó la visita del presidente Fernández y consideró que “se perdió una oportunidad” para plantear la reparación histórica. Advirtió que “es grave -que- un Presidente venga y no le permitan al Gobernador estar”.

A través de Radio 3 Trelew, el diputado nacional y candidato a senador, Ignacio Torres, hizo un balance de la visita del presidente Alberto Fernández a Comodoro Rivadavia y en este sentido, la calificó como “lamentable”.

Torres sostuvo que “vimos que hay una interna feroz en el Gobierno que deja de rehenes a los cuidadnos”, al tiempo que cuestionó los anuncios hechos ya que “muchas de las cosas que se anunciaron no hay forma que se ejecuten en 2 años”.

Señaló que hubo “cosas antidemocráticas que no deberían haber pasado, como taparnos carteles que para mí no son cuestiones menores”. En este sentido, también calificó como un “papelón institucional” el hecho que “un Presidente venga y no le permitan al Gobernador estar, es grave”.

Se preguntó en este sentido “¿qué agenda más importante podes tener que recibir al presidente de la Nación?”, respecto a la explicación que dio el Gobernador.

Precisamente, Torres sostuvo que en la visita del Presidente “debería haber planteado la Reparación Histórica -revelando que- si lo hacía íbamos a estar todos bancando la premisa, porque no podemos modificar la Ley de Coparticipación si no hay voluntad”.

Además sumó que “es necesario que intervenga el Presidente, era un hecho histórico para decirle que queremos esto y lo vamos a pelear los chubutenses, no un partido”, señaló, y remarcó que el proyecto si bien tiene “cuestiones técnicas para ver, estoy de acuerdo con el pedido”.

Por último, defendió la gestión del ex presidente Mauricio Macri y las partidas que se enviaron a Chubut durante esos años, apuntando que “cuando uno ve los aportes del Tesoro Nacional y el dinero en términos reales que recibió la Provincia y las Ciudades, son números, no son cuestiones partidarias ni ideológicas”.

“Los números son claros. Hubo una ejecución que estuvo muy por encima de lo que hoy estamos recibiendo. Los presupuestos de gasto de capital los analizamos con las provincias vecinas y Chubut estaba primera y hoy última en relación a nuestras provincias vecinas”, sentenció.

Finalizó transmitiendo que de la visita del Presidente “espero que impacte en obras y cuestiones concretas más que electoralmente. Si el Presidente cumple el 10% de lo que dijo, sería bueno para todos los chubutenses”, finalizó.