Chubut | Torres donará su sueldo de Gobernador por un año

Lo anunció este miércoles por la tarde en la conferencia de prensa.



El pasado 9 de diciembre, Ignacio Agustín Torres prestó juramento y asumió como gobernador del Chubut, en un acto que se desarrolló en la sede de la Legislatura ubicada en Rawson.

De esta manera, se convirtió en el mandatario provincial más joven en la historia de la provincia. En su discurso, Torres aseguró que Chubut tiene un potencial enorme, pero remarcó el condicionamiento que sufre por la macroeconomía. “Cuando me dicen que vamos a ir a un esquema de ‘equilibrio fiscal’, aplaudo, no me asusto. Necesitamos simplemente que no nos pisen con un dólar ficticio lo que en verdad valen nuestros recursos», remarcó.

Este miércoles, durante una conferencia de prensa en Comodoro Rivadavia, el mandatario presentó la situación financiera de Chubut y realizó una promesa que se propone cumplir en su primer año de gestión.

En este sentido, Torres confirmó donará su sueldo por un año. Así lo reveló, con el objetivo de dar el ejemplo desde el Poder Ejecutivo. “Va a ser un año muy duro y todos tenemos que hacer un esfuerzo”, reveló.

“Va a ir al mismo fondo del alquiler que paguen los diputados por su casa. Ellos van a elegir por mes a que escuela o cooperadora va a ir ese dinero”, destacó.

El gobernador Torres, noveno en ocupar el cargo en 40 años de democracia, se propone renovar la imagen de este distrito. Cabe recordar que a poco de asumir la gobernación, Torres rubricó el decreto 1526/23 por el que se dio de baja a todos los ingresos y designaciones de personal en el Estado provincial durante los últimos seis meses, prolongando además el relevamiento a todo el último año.

Fuente: ADN Sur