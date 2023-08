El gobernador electo de Chubut dio a conocer detalles también sobre el proceso de transición.

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, dialogó con Radio 3 y dio a conocer algunos detalles de lo que será su plan de gobierno a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma en reemplazo de Mariano Arcioni.

En primer lugar, Torres se refirió a la reunión que mantuvo con Arcioni, en la cual definieron puntos específicos de cara al proceso de transición. “Fue una oportunidad para ganar tiempo, y más dada la incertidumbre que hay a nivel nacional, independientemente de quien sea el próximo Presidente”, expresó.

“En esta transición hay cosas en las que coincidimos y otras en la que no, como es el caso del proyecto de ampliación presupuestaria. Creemos que hay que armarlo de forma conjunta, ya que es algo que será parte de nuestro Gobierno”, dijo.

Anticipó asimismo que “hay algunas obras para las cuales se van a reunir los equipos para evaluar. Entendemos que hay algunas que se ejecutaron en tiempo y forma, pero otras no como lo es la línea eléctrica de Camarones. A esa la iniciaron dos empresas al mismo tiempo. Una ya está terminando su etapa, mientras que la restante cobró el anticipo financiero y no puso ni un poste”.

“Le vamos a dar continuidad a lo hecho bien, pero a lo que no lo vamos a revisar y mejorar”, aseguró el mandatario electo.

“Hay temas más complejos que tienen que ver con una ingeniería financiera para desactivar la bomba de esos dos primeros meses -de gestión- donde hay vencimientos importantes. Ya vamos a empezar a vincularlos con la cartera de Economía de este Gobierno para poder ganar tiempo. No podemos perder un minuto porque estos tres meses van a pasar rápido. Hay que pagar sueldos, medio aguinaldo. El bono de cancelación de deuda es en dólares, por lo que es importante ganar tiempo y tener herramienta legislativa para no comprometer a futuro la calidad de vida de todos los chubutenses”, expuso.

Por otro lado, habló de la deuda que según confirmó Arcioni era de mil millones de dólares y se logró achicar a cerca de 600 millones. “Vamos a revisarla y ver cómo se ejecutó. Parte del acuerdo tiene que ver con una ley de responsabilidad fiscal y financiera para no endeudarse más pagando gastos corrientes”, comentó.

“Estamos convencidos de que vamos a poder sortear este tema que no es menor y queremos además que esa ley blinde de alguna forma a la provincia de cualquier futuro gobierno que quiera emitir deuda para gastos corrientes. Necesitamos que se sancione antes de que asumamos, esperamos que pase”, manifestó.

Remarcó asimismo que en este periodo de transición “lo que no vamos a hacer bajo ningún punto de vista es co-gobernar. Este Gobierno empezó y termina en diciembre. Le pedimos al actual gobernador que no ocurra lo mismo de 2019, cuando se firmaron acuerdos que no podían cumplirse. Esto generó muchos problemas. Hay que hablar con los números arriba de la mesa y ser responsables. Apelamos a la responsabilidad del Gobierno actual para que no se haga una locura”.

En otro tramo de la entrevista, Torres contó que en su Gobierno el Ministerio de Economía será “más robusto e incluirá Planificación e Infraestructura”, y dijo además que habrá carteras de “Seguridad; Salud y Desarrollo Humano; Educación; y de Hidrocarburos y Energía, el cual tendrá mucho protagonismo”.

“Somos prudente en anunciar a nuestro Gabinete para no generar confusiones en la idea de co-gobernar. El 90% de los ministros ya están definidos”, añadió.

Cabe mencionar que hasta el momento el mandatario electo ya designó a Héctor Iturrioz ministro de Justicia y Seguridad; Diego Lapenna en Turismo; Sergio Wisky en Salud; y José Luis Punta en Educación. “El resto lo definiremos mas cerca de la asunción”, reconoció.

“En mi Gobierno habrá funcionarios radicales, del sector privada y del peronismo. Queremos arma un Gabinete con vocación para sacar adelante a Chubut, sumar a los mejores de cada espacio aunque no sean de los nuestros”, subrayó el Gobernador electo.

Más adelante, se refirió a la situación que atraviesa Trelew y dijo que “me da bronca cuando se habla de la ciudad como lugar de paso”, ya que “tiene que haber un centro logístico porque tiene mucho para dar. Puede ser una ciudad industrial y agregarle valor”.

Anticipó asimismo que ya hay dos proyectos confirmados para beneficiar a la localidad valletana: la subzona franca y una ley de promoción industrial. “Son oportunidades grandes para generar empleo genuino“, puntualizó.

Posteriormente comentó además que “la Legislatura trabajará mucho en sesiones extraordinario durante el próximo verano”, luego de contar que trabajan en un paquete legislativo en el cual hay medidas que podrían ser aprobadas antes de su asunción.

En cuanto a las elecciones presidenciales de octubre, sostuvo que “para Chubut es muy importante que Patricia Bullrich sea la presidenta. Ya hay compromisos asumidos con ella y Chubut tendrá un rol protagónico, incluso hablando de la reparación histórica hablando financieramente y en obras. Que sea Gobierno es lo mejor que nos puede pasar”.

En otro lapso de la charla, Torres habló sobre su viaje a Israel y sostuvo que fue muy importante teniendo en cuenta a lo que se va a implementar en su Gobierno en materia de seguridad.

“El narcomenudeo es un tema importante que va en escalada y que tenemos cortarlo de raíz. Queremos que sea un hito en nuestra gestión el limpiar a Chubut de este delito. Adquiriremos tecnología, con financiamiento del CFI para poder cuidar las futuras generaciones”, expuso.

Respecto al polémico proyecto de Ley de Bomberos Voluntarios de Chubut, que aún no fue tratado en Legislatura, dijo: “estoy de acuerdo en que se hagan las modificaciones correspondiente. La caja atraviesa una situación crítica y hay que cuidar a los jubilados. o. Espero que se trate y salga el mejor proyecto posible”.

Sobre el final del diálogo con Radio 3, el mandatario provincial electo reconoció que la traza urbana de la Ruta Nacional Nº 3 “es un tema serio que hace muchos años se viene pateando y hay que trabajar en el proyecto de circunvalación que es sumamente necesario”.

“Se trata de una obra de gran escala que necesita financiamiento de nación. Este es un tema que plantearemos sin ninguna duda. Hoy la zona es un caos y peligrosa”, sentenció Torres.