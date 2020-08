Chubut | Touriñán adelantó que por el momento no habrá paritarias

El secretario General de Gobierno del Chubut, Javier Touriñán, se refirió a la crisis económica que atraviesa la Provincia. “Tenemos que ver el contexto sobre la firma de las cláusulas gatillo. Por el momento no habrá paritarias, tenemos una situación financiera complicada”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “por el momento no va a haber paritaria de salario. En estas condiciones no (sobre la firma de la cláusula gatillo), hay que ver el contexto, en aquel momento era por ajuste de inflación”.

“El pedido de renuncia es una formalidad. Hay que ver qué lugar ocupa cada uno”, dijo en diálogo con Canal 12.

Asimismo, aclaró que “no hay gente que esté conspirando para que las cosas no funcionen, si no que están buscando lograr el objetivo para que le vaya mejor a la Provincia. Intuyo que no encuentran las vías de comunicación”.

“Tenemos una situación financiera complicada. Este año comenzó con una crisis importante en Rusia y los países Árabes, que afectó el precio del barril petrolero. Después viene el COVID y cae la demanda”, indicó.

Finalmente, Touriñán concluyó que “lo que faltó es sentarse a dialogar. La voluntad de todos está, solo hay que sentarse y encontrar el camino. La muestra es lo de hoy”.