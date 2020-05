Chubut | Trabajadoras del Hospital Regional de Comorodo reclaman insumos en el sector de limpieza

Silvana Hernández, trabajadora de limpieza del Hospital Regional, que denuncia se les otorgan los insumos de seguridad e higiene inadecuados para llevar adelante los protocolos de desinfección para casos sospechosos de COVID-19.

“Hace 15 días que reclamamos a la jefa del sector que los insumos que nos están dando para protección personal para COVID-19 no son los que indican a nivel nacional, mientras que en otros servicios se están dando otros equipos. Hoy entraron 4 casos sospechosos, las compañeras decidieron que la jefa del servicio se haga presente para solucionar este inconveniente”, señaló Silvana Hernández a Tarde Para Miles.

Consultada respecto al modo en que se llevan a cabo los protocolos de higiene en el hospital, dijo: “A nosotros nos dan aviso desde la Guardia, que se activa el protocolo, y ya entramos con el kit que corresponde, cuando el paciente ya no está, hacemos una limpieza total. Hoy esos consultorios tampoco tienen los insumos de limpieza necesarios”.

“A la jefa de limpieza le hacemos los reclamos necesarios, también hemos tenido una reunión con el director del hospital y con el gremio de ATE presente, dándole a conocer el tema de la protección necesaria. Necesitamos un camisolin hidrorepelente y también botas especiales”.

“Hasta que no tengamos la protección necesaria no vamos a entrar a hacer esa limpieza, por ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta”.

Es innegable que frente al alarmante porcentaje de trabajadores de la Salud infectados en Argentina, cercano a un 14%, este tipo de problemáticas merecen la máxima atención de las autoridades sanitarias.

Fuente: Mil Patagonias