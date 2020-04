Chubut | Yauhar evidenció que hay muchos sectores que “no tienen cómo financiarse”

El exministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, criticó duramente a los bancos privados por la falta de solidaridad a la hora de otorgar créditos al sector comercial y las PyMEs. Recordó que hace casi un mes están en vigencia medidas del presidente Alberto Fernández y del Banco Central y advirtió que, si las entidades financieras no cumplen las normas dispuestas, el poder político debería tomar medidas drásticas.

La pandemia del Coronavirus puso al límite la capacidad de supervivencia de comerciantes y pequeñas y medianas empresas. Para morigerar el impacto del cese de actividades producto de la cuarentena, desde Nación pusieron en marcha medidas impositivas y crediticias para aliviar al sector comercial y empresarial. Sin embargo, las firmas se encuentran con diversas complejidades a la hora de solicitar un crédito.

En este contexto, Yauhar analizó en diálogo con EL CHUBUT, que un paquete grande de medidas que puso en marcha el Gobierno nacional y provincial benefician a los bancos y a los supermercados, porque son parte de los pocos sectores que están funcionando y que absorben una porción importante del dinero extra que tienen los ciudadanos producto de las medidas de Nación.

“Los bancos prenden la aspiradora cuando ven que hay jubilados con más plata y que millones de personas cobran un extra por la Asignación Universal por Hijo, gracias a las medidas del Gobierno nacional”, cuestionó Yauhar.

Agregó que “como no hay zapaterías ni tiendas funcionando, los bancos y los supermercados saben que todo el consumo se lo quedan ellos, entonces prenden la maquinita». Yauhar fue más claro y dijo que «la moneda de más que le ponés a los ciudadanos en estas condiciones extraordinarias, se la quedan ellos”.

Yauhar evidenció que hay muchos sectores que «no tienen cómo financiarse» y recordó que, si el Banco Central anuncia una medida, “lo mínimo que esperamos es que esos sectores que tuvieron años de ganancias imaginarias y que la siguen teniendo con los intereses descomunales que cobran, sean solidarios”.

“Si no es el Banco Central, tendrá que ser el poder político el que intervenga la banca privada y el que haga cumplir a los bancos las facilidades de créditos. El presidente de la Nación instrumentó medidas y esto no es una locura del oficialismo, contó con el apoyo de todo el arco opositor, por eso tendría que haber un resorte, tal vez a través del Poder Legislativo, que permita sesionar de urgencia y le aplique algunas medidas al sector financiero con respecto a la disponibilidad del dinero que tienen que liberar para créditos”, sentenció el dirigente pejotista.

“NO PUEDEN PONER EXIGENCIAS”

Uno de los cuestionamientos recurrentes de las cámaras empresarias de todo el país está enfocado a las constantes trabas de los bancos para otorgar a empresas para pagar sueldos.

“El Banco no puede poner exigencias para entregar créditos. No te puede decir que no te presta plata porque cree que no la vas a devolver. El comerciante y la PyME la van a devolver. Hay que otorgarle un crédito para que cuando vuelva a abrir su comercio, empiece a vender y la pequeña ganancia la vaya destinando a pagar el crédito”, sugirió Yauhar.

No dudó en manifestar que el sector bancario “tiene espaldas anchísimas en este país” y deben entender que “son una solución importante para poner en funcionamiento la economía y evitar que vayan a la quiebra un montón de comercios chicos que no pueden soportar el día a día”.

“Especialmente en Chubut necesitamos que esos bancos que han hecho fortuna con el petróleo, la pesca y el aluminio, hoy sean solidarios y digan que van a lanzar créditos a una tasa baja y que los mismos sean otorgados sin trabas”, concluyó.

Fuente: El Chubut