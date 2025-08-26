Comando Regional Unificado: una alianza patagónica contra el fuego

Con más de 600 brigadistas y recursos aéreos, Chubut, Río Negro y Neuquén coordinan esfuerzos para prevenir y enfrentar incendios forestales.



Acorde a los lineamientos del gobernador Ignacio «Nacho» Torres enfocados en planificar la cobertura preventiva ante incendios forestales, el subsecretario de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia, Eduardo Pérez junto al secretario de Bosques, Abel Nievas y el Director Ejecutivo de Manejo del Fuego, Rubén Jaramillo participaron de la conformación del Comando Regional Unificado para el Manejo del Fuego, que se realizó en San Carlos de Bariloche con el propósito de coordinar recursos humanos, técnicos y logísticos para abordar los incendios forestales junto con las provincias de Río Negro y Neuquén.

En ese marco, se definió que se contará con aviones anfibios, helicópteros y cuadrillas de brigadistas para desarrollar una planificación que ofrezca una respuesta inmediata a los incendios de interfase que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas.

En el encuentro, participaron también la subsecretaria de Recursos Forestales del Gobierno de Río Negro, Claudia Contreras y la secretaria de Emergencias y Control de Riesgo del Gobierno de Neuquén, Luciana Ortiz Luna.

Más de 600 brigadistas

Se definió que más de 600 brigadistas de las tres provincias formarán parte del esquema preventivo y compartirán capacitaciones conjuntas para unificar los criterios de intervención para que puedan actuar -con plena articulación operativa- en una estrategia regional de prevención y combate de los incendios forestales y rurales.

