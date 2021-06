Cómo identificar si tu celular está siendo rastreado

Tomá nota de los indicios que puede brindarte el celular para descubrir estas anomalías y solucionarlas.

Existen diferentes indicios para descubrir si tu celularestá siendo rastreado. El especialista en ciberseguridad, riesgo informático y de negocios Gabriel Zurdo describió los principales «síntomas» para identificar esta anomalía en el dispositivo móvil:

-El consumo de datos crece inexplicablemente: Verificar la factura de teléfono todos los meses y vea si de repente está usando más datos de lo normal. Un teléfono intervenido utiliza una gran cantidad de datos porque continuamente envía información al teléfono o computadora del pirata informático.

-Tu teléfono y la batería calienta mucho: un Software espía que se ejecuta en segundo plano puede hacer que tu teléfono trabaje más y, posteriormente, generar más calor. Por supuesto, puede haber otras razones para esto.

-Tu batería se agota rápidamente: un teléfono rastreado enviará continuamente datos lo que hace que el dispositivo utilice más energía y agote la batería mucho más rápido de lo normal.

-El celular se reinicia inesperadamente: si el dispositivo, de la nada, comienza a reiniciarse, podría significar que está siendo rastreado. Un malware en el teléfono está interfiriendo con su funcionamiento normal, esencialmente haciendo que falle y se reinicie al azar.

-El móvil tarda mucho en apagarse: si tu celular tarda más de lo normal en apagarse, esto podría ser otro signo de software espía. Esto podría incluir el envío de datos de forma remota a un servidor de ciberdelincuentes, lo que demorará drásticamente el tiempo necesario para cerrar.

-El teléfono ha sido liberado o rooteado: Jailbreak (para iPhone) o rooting (para Android) es el proceso de eliminar las restricciones del fabricante para poder acceder a áreas del teléfono que normalmente estarían protegidas. Es una práctica común utilizada por piratas informáticos para instalar software espía.

Escuchás ruido de fondo o interferencias electrónicas: Si está escuchando ruidos de fondo provenientes de tu móvil, como ecos, estática o sonidos de click, esto puede ser una señal de que alguien está escuchando tus llamadas.

Esto es bastante raro ya que la mayoría de los programas de seguimiento más nuevos son completamente silenciosos, pero aun así es algo a lo que hay que prestar atención.

Tu celular es más lento de lo normal: es normal que el móvil se vuelva más lento con el tiempo, pero si esto se da junto con alguno de los problemas anteriores, podría ser una señal de que tu teléfono está siendo rastreado.

Qué hacer si tu teléfono está siendo rastreado: Lo primero que debes hacer es reiniciar el dispositivo. Por simple que parezca, las aplicaciones de rastreo y el software espía dependen de que el móvil se deje encendido durante largos períodos de tiempo.

Luego implementá un escaneo con una aplicación confiable de eliminación de software espía y desactiva el uso compartido de la ubicación cuando no lo esté utilizando para asegurarse de que no estás compartiendo su ubicación con un tercero.

Finalmente, actualiza tu teléfono si no lo has hecho recientemente para asegurarte la aplicación de los parches de seguridad más y eliminar cualquier aplicación que no reconocida.

«Es importante vigilar los servicios que usás y los permisos que otorgaás a ciertas aplicaciones. Podés activar el modo avión cuando no necesites tu teléfono. Esto apaga tus datos móviles y Wi-Fi y solo te permite usar lo que ya tiene en su teléfono. También sea necesario que profundices en Configuración en Android o iOS y mejorar las condiciones de Privacidad, Ubicación, Micrófono, etc», sentenció el experto.