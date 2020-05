Comodoro | El concejal de Juntos por el Cambio Tomás Buffa pidió que se conforme un “consejo económico social”

El edil, se refirió a la necesidad de ampliar perspectivas acerca de la crisis económica y social que vive la ciudad a causa de los efectos que genera la pandemia de COVID-19.

El día jueves se llevó adelante una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, en ese marco, el concejal de Juntos por el Cambio, Tomás Buffa se refirió a la necesidad de ampliar perspectivas acerca de la crisis económica y social que vive la ciudad a causa de los efectos que genera la pandemia de COVID-19.

En ese contexto, al utilizar la palabra en el recinto, Buffa indicó que “La carta orgánica desde 1.989 prevé en su artículo 149 la creación del Consejo Económico Social de la ciudad. Vaya si habremos tenido tiempo en poner esta herramienta en funcionamiento” lamentó.

Además agregó “En el año 2.000 hubo una ordenanza donde se reglamentó, pero nunca funcionó plenamente”.

¿Por qué es necesario este Consejo?

“Sabemos que estamos en una situación crítica, que los tiempos que vienen van a ser más difíciles” sentenció Buffa, quien mantuvo un encuentro con dirigentes sindicales del petróleo durante la semana pasada. En éste sentido, el concejal remarcó que “Ésta crisis nos tiene que encontrar a todos unidos, buscando una herramienta superadora”. Además el concejal radical expresó “La ciudad que viene sufriendo diferentes avatares, económicos y climáticos. Ahora éste virus que provoca un parate económico agravando la situación”.

“De una vez por todas tenemos que elevar nuestro nivel de pensamiento, tenemos que nutrirnos de profesionales, de entidades, de colegios, de la universidad, de todo aquel que pueda venir a aportar una idea y elevar la discusión. Esto nos va a llevar a corregir errores y corregir destinos, que probablemente no estén mal, pero lo podemos hacer mejor”.

Además el concejal dirigió una crítica a la clase política “Venimos trabajando bajo un esquema que no ha sido una solución real para todas las problemáticas”. Al referirse al aporte del Consejo Económico y Social, Buffa ponderó “Es necesario tener una visión interdisciplinaria que probablemente y con mucha honestidad tenemos que asumir que los dirigentes políticos no todos la tenemos, y me incluyo”.

El edil dio precisiones acerca de la presentación del proyecto “Lo voy a estar presentando en la semana, voy a pedir el acompañamiento los demás concejales, porque creo que es el momento propicio para ungir este Consejo Económico y Social; y permitirnos recibir mejor asesoramiento que nos ayude a planificar; para que podamos no solo desde el Ejecutivo Municipal con las decisiones que tiene que tomar, sino propias del Ejecutivo, y en paralelo permitirnos diseñar estrategias y políticas sociales para apaciguar una situación que es difícil y en los próximos meses se puede volver aún más difícil” concluyó.