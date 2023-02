Comodoro | Gremios solicitan la normalización de la CGT

“Venimos tratando de que la CGT se abra. Necesitamos una representación sindical”, sostienen.

Trabajadores de distintos gremios, como UOCRA y el Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, entre otros, se manifiestan en el centro de la ciudad y piden una reunión con el intendente Juan Pablo Luque para solicitarle “la intervención directa en el proceso de normalización de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina)”.

David Klappenbach, miembro del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, habló con LaCienPuntoUno y explicó que “la medida tiene que ver con el proceso de normalización de la CGT, un pedido de intervención directa en el proceso de normalización de la CGT. En los últimos meses venimos tratando de que la CGT se abra y le dé cabida a estos trabajadores”.

En ese contexto, amplió: “Movimiento que hoy no está dentro de la CGT y no está por una actitud caprichosa de Gustavo Fita, a quien nosotros no dejamos de reconocer que es nuestro compañero y no le quitamos la representación que tiene, pero tiene que entender que esto es parte de algo más grande que solamente nombres y proyectos políticos unipersonales”.

Según Klappenbach, “nunca llegamos a una unidad, no podemos más, necesitamos una conducción política firme, sobre todo una representación sindical firme, que esté a la altura y nuclea a todos los trabajadores, muchos dicen que son peronistas pero no actúan como peronistas”.