Comodoro | Le hicieron una multa a un paciente oncológico que tenía turno en el médico

Pese a presentar los documentos médicos y cumplir con los requisitos para evitar la propagación del COVID-19, los inspectores de tránsito le hicieron una multa. Además, viajaba con su hija embarazada que tenía turno para el Banco.

cabin comodoro

Durante la mañana del miércoles 6 de mayo, cuando Margarita Ortiz se dirigía junto a su esposo hacia el Cabin ya que tenía turno debido a que es paciente oncológico, fueron parados por un control de tránsito y posteriormente se le labró un acta por no tener el permiso de circulación.

«Mi esposo está cursando una enfermedad oncológica y tenía su turno de tratamiento en el Cabin. También iba nuestra hija embarazada, que tenía un turno en el Banco», comenzó Ortiz.

«Nos paran en el control de tránsito, me piden la documentación, la presenté, y me solicitan el formulario de circulación, que no lo tengo en mi poder porque lo había solicitado varias veces, tanto el de Nación como el de Provincia. La respuesta fue que iba a llegar al correo electrónico y en ningún momento llegó el formulario solicitado», agregó.

La mujer indicó que «en el control de tránsito había dos inspectores, un hombre y una mujer, el inspector me dejó circular pero la inspectora, de nombre Paola, labra el acta porque no circulaba con el permiso. No quiso aceptar la documentación que acreditaban los turnos médicos, ni tampoco el del turno bancario».

«En el acta de infracción redactan que no respetamos las normas vigentes al COVID-19. Es una ausencia total de criterio y sentido común ante la enfermedad ya que se trata de un paciente de alto riesgo, está en evidencia la falta de razonamiento que sugieren las autoridades. Tenía la documentación y la inspectora ni siquiera miró la documentación médica. Además, estábamos transitando con el número impar, con el barbijo y la distancia pertinente», sentenció Ortiz.

Por último, Margarita Ortiz contó que está realizando los trámites de las acciones legales que corresponden y que se comunicó con el Director de Tránsito, Mendoza, quien le dijo que va a tratar de solucionar el tema de la mejor manera posible.