Condenaron al ex futbolista Junior Benítez a cinco años de prisión

Es por los delitos de amenazas a la familia de su ex pareja, daño, desobediencia y tenencia de arma de guerra.

El abogado de la familia de la ex pareja de Junior Benítez confirmó que no están conformes con la sentencia de cinco años de prisión contra el futbolista por los delitos de daño, desobediencia y tenencia de arma de guerra y por este motivo apelarán.

Rodrigo Tripolone dijo a la agencia NA que el fallo del juez Antonio Miguel Balicki del Tribunal Oral Correccional N°8 de Lomas de Zamora no es el esperable por lo que solicitarán la revisión en la Cámara de Apelaciones.

Para el juez, Benítez es culpable de los delitos de daño, desobediencia y tenencia de arma de guerra contra la familia de Anabelia Ayala, su ex pareja quien se suicidó a fines de diciembre de 2023 por la violencia que el hombre ejercía.

Juan Carlos Ayala, papá de la víctima, habló con los medios a la salida de los tribunales y expresó: «Él entró a mi domicilio y me pegó una piña, me clavó un cuchillo en la rueda. Lo que diga la familia a mí no me importa porque yo confío en la Justicia».

Asimismo, dio a conocer el clavario que vivió su hija durante todo este tiempo: «Sufrió tanta violencia que ella nos ocultaba a nosotros porque tenía miedo de que él nos matara a nosotros. Lo que hacia era protegernos a nosotros, creo que no aguantó más la presión».

«Él es un tipo obsesivo y controlador, sabía todos los movimientos», manifestó el hombre.