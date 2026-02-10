Continúan las tareas de control y monitoreo de los incendios en distintos sectores de Cholila

La situación se mantiene estable en Villa Lago Rivadavia, mientras sigue activo el foco en la desembocadura del Río Tigre.



Durante la jornada se desarrollaron distintas acciones de control y monitoreo en el marco de los incendios que afectan a la zona de Cholila y áreas aledañas. Según el relevamiento realizado, no se registraron reactivaciones con avance hacia Villa Lago Rivadavia, lo que permitió concentrar las tareas en puntos específicos y sectores puntuales del área afectada.

En el sector Matuka se llevaron adelante trabajos de enfriamiento sobre dos puntos calientes detectados, mientras que en la zona de Rubinstein se produjo una reactivación que fue atendida por personal de la Base Cholila en conjunto con brigadistas de la provincia de Entre Ríos, logrando contener la situación.

En la veranada de Sánchez Core se realizaron recorridos sistemáticos para la detección de puntos calientes, con refuerzo de líneas cortafuegos mediante herramientas manuales y tareas de enfriamiento con equipos de agua. En tanto, en los sectores de Vaca Muerta y el Container no se registraron reactivaciones durante la jornada.

En la zona de Villarino, los equipos continuaron con la construcción de líneas cortafuegos utilizando herramientas manuales, con el apoyo aéreo de un helicóptero equipado con helibalde. Además, una autobomba realizó tareas de enfriamiento en sectores inferiores donde persistían puntos calientes.

Por su parte, en Cerro Negro se avanzó con la construcción de líneas y apertura de fajas, mientras que en el sector de Goya continuaron las tareas de consolidación del perímetro. Allí también intervino una topadora del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, complementando los trabajos manuales y los enfriamientos sobre áreas críticas.

En cuanto al Lago Cholila, el incendio ubicado en la desembocadura del Río Tigre permanece activo. Durante el día se efectuaron recorridos sobre las líneas cortafuegos existentes y tareas de refuerzo con herramientas manuales. Los medios aéreos operaron sobre la cabeza del incendio, especialmente hacia el flanco izquierdo, sector que presenta mayor actividad ígnea y condiciones de difícil acceso debido a la pendiente y la altura del terreno.

Las autoridades continúan con el seguimiento permanente de la situación, priorizando la contención de los focos activos y la prevención de reactivaciones en zonas pobladas.