Cooperativas de El Maiten y Comodoro Rivadavia acuerdan un trabajo de colaboración mutua

Se realizó una reunión institucional entre la «SCPL» Cooperativa Comodoro Rivadavia y Cooperativa de Prov de Serv Públicos, Vivienda y Consumo El Maitén Limitada.

Ambas instituciones comparten un firme compromiso con el desarrollo y el bienestar de sus comunidades locales y están comprometidas en el principio cooperativo de solidaridad, colaboración y ayuda mutua.

El acuerdo forma parte de un Convenio de Colaboración Mutua e intercambios de Saneamiento y desarrollo Institucional.

Sergio Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maiten manifestó que: “logramos mediante un Plan de Seneamiento un equilibrio económico que permite la sostenibilidad del servicio público para todos los vecinos de El Maiten”.

“Una de las cuestiones principales que hemos acordado es el cuidado del personal: asegurando la provisión de vestimenta y elementos de protección personal y administrando bien. Y para ello contamos con el apoyo y colaboración del gobierno provincial y necesitamos el apoyo de ejecutivo municipal para trabajar en beneficio de los vecinos. Y sin duda esta institucionalidad lograda repercute en el servicio que brindamos”.

“Integramos además la Federación de Cooperativas del Chubut y los hemos invitado a nuestra localidad al igual que a la cooperativa de Comodoro Rivadavia a fin que conozcan nuestro presente que con trabajo y dedicación logramos la estabilidad necesaria para proyectar un futuro con optimismo” remarcó Guajardo.

Participaron de la reunión

Fernando Vasquez, Vice presidente SCPL, Franco Domizzi, Presidente SCPL, Sergio Guajardo, Presidente Cooperativa de El Maitén Limitada, y Guillermo Costes, Secretario SCPL.