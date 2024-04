Copa de la Liga: todos los clasificados de la Zona A y los posibles cruces de cuartos de final

Cuatro equipos sellaron su pase a la siguiente fase de la Copa de la Liga. Los clasificados de la Zona B se definirán hoy martes.

Ayer lunes se disputaron los cuatro partidos clave de la Zona A donde se definieron los clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

River Plate venció 3-1 a Instituto, Argentinos Juniors empató 3-3 con Barracas Central, Vélez Sarsfield superó 1-0 a Independiente Rivadavia y Talleres igualó 2-2 con Independiente.

Con estos resultados, River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez Sarsfield lograron avanzar a la siguiente fase.

Hoy martes se definirán los clasificados de la Zona B, donde Godoy Cruz ya consiguió su boleto a cuartos. Además, del equipo mendocino, llegan con chances Estudiantes de La Plata, Lanús, Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell´s.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final hasta el momento

River Plate vs Defensa y Justicia

Estudiantes vs Barracas Central

Godoy Cruz vs Vélez

Argentinos vs Lanús