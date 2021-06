Coppola habló del drama que vive por el coronavirus: “Necesito oxígeno de por vida”

El famoso exrepresentante de Diego Maradona dio positivo en enero pasado y logró superar la enfermedad. Sin embargo, en marzo, le detectaron una afección respiratoria por la que terminó internado en terapia intensiva.

Guillermo Coppola habló este domingo sobre las secuelas que le dejó el coronavirus en su cuerpo y reveló que los médicos le anunciaron que necesitará “oxígeno de por vida”.

“El 3 de enero me detectaron el virus, me dieron el alta el 15. Pero el 13 de marzo me interné con un temita respiratorio. Estuve en terapia un par de días, grave. Y salí con oxígeno, con el que actualmente todavía estoy”, contó Coppola en Radio Rivadavia.

“Me hicieron una tomografía y tenía los pulmones cristalizados. Estuve dos días grave con asistencia respiratoria, con riesgo de vida”, detalló. Al respecto, agregó: “Cuando salí, los médicos me dijeron: ‘Vas a tener que usar oxígeno de por vida’”. Ahora tiene a “Chirolita”, una mochila con un aparato que le provee oxígeno, que debe llevar consigo siempre.

En lo que refiere a su salud, Coppola aseguró que recuperarse es su “prioridad uno” por lo que está trabajando dos horas diarias con un kinesiólogo, de lunes a sábado. “Mejoré notablemente”, señaló.

Por último, Coppola aseguró que la enfermedad la pasó “muy bien” y remarcó la importancia de cuidarse y cumplir con los protocolos sanitarios: