Cordillera | Alarma en el Hospital de Esquel: “hay respiradores, pero no hay personal para manejarlos”

Lo dijo el intendente Sergio Ongarato, quien permanece aislado tras dar positivo de coronavirus la semana pasada.



La ciudad de Esquel atraviesa semanas complicadas por el crecimiento de contagios de coronavirus. El impacto mayor fue dentro del propio municipio, donde áreas enteras quedaron acéfalas por aislamientos masivos.

“Hace 12 días que me detectaron Covid, no he tenido problemas respiratorios, pero si fiebre y dolor muscular”, reconoció el intendente.

El que peor la está pasando es el Secretario de Gobierno, quien desde hace semanas está internado en Buenos Aires.

“Estamos muy preocupados por nuestro Secretario de Gobierno que está en terapia intensiva, con respirador y muy complicado”, señaló Ongarato, visiblemente impactado por la situación de su funcionario. Agregó que: “Rezamos por él”.

Por último, Ongarato señaló en diálogo con Cadena Tiempo que en el hospital “tenemos solo 6 camas de terapia intensiva y están ocupadas permanentemente. Hay respiradores pero no hay personal para manejarlos”.