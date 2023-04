Cordillera | Alerta en Trevelin: Detectaron 94 gallinas infectadas de gripe aviar

Así se confirmó desde SENASA, es un nuevo foco en aves de traspatio.



Los casos de gripe aviar continúan en ascenso en la provincia, en las últimas horas, detectaron un nuevo foco en una chacra de Trevelin con 94 aves infectadas, según confirmó Germán Rezanowicz, el Coordinador Regional de Sanidad Animal del Centro Regional Patagonia Sur del Senasa.

Vale mencionar, que es el sexto caso que aparece en la provincia y el segundo en Trevelin. Ya habían detectado brotes en Rawson, Gaiman, Puerto Madryn y Sarmiento.

En tanto, se recuerda que el brote de Gripe Aviar se da de manera homogénea en todo el país. Se trata de una enfermedad mortal que está afectando severamente a las aves y afortunadamente hasta el momento no llegó a la zona comercial.

Medidas preventivas emitidas por SENASA:

Mantener a las aves encerradas para que no tomen contacto con aves silvestres.

Evitar visitar otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomar contacto con ellas.

En lo posible, utilizar ropa y calzado exclusivos para trabajar con sus aves.

Disponer el alimento y bebida en lugares donde solo accedan las aves.

Colocar en el predio elementos que contribuyan a disipar a las aves silvestres (espantapájaros, globos, dispositivos sonoros o que reflejen la luz).

Revisar diariamente la salud de las aves. Si detecta eventos sanitarios o los signos clínicos que se detallan a continuación, no deberá tocar las aves, sino notificar inmediatamente al Senasa a través de los canales indicados.