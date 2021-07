Cordillera | Claudia Costa Basso: “Por todos lados hay silencio, cosas muy tapadas”

Claudia Costa Basso, la viuda de Tino Jhon, el vecino que murió en manos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) en un procedimiento que se realizó el 27 de mayo pasado en una su vivienda del paraje Las Golondrinas, pidió que los funcionarios implicados en el hecho asuman la responsabilidad y aseveró que “el desprecio por la vida es terrible”. En tanto, Nelson Ávalos, referente de la Asamblea Permanente de los Derecho Humanos (APDH) de la Comarca Andina, sostuvo que “no fue un hecho aislado, un exceso policial, es parte de la política represiva del gobierno de Arcioni de la mano del ministro Massoni”.



A dos meses de la muerte de Tino Jhon, su viuda fue una de las oradoras en la conferencia de prensa que se realizó este martes En El Bolsón para clamar el esclarecimiento del hecho y que precedió a una serie de marchas que se concretaron por la tarde con el mismo objetivo.

“El dolor es cada vez más grande y la sensación de que por todos lados hay silencio. Ayer justamente pasó lo de Chano (Charpentier), que lo lamentó en el alma y entendí a su mamá como hablaba. Y nosotros hace dos meses que estamos avisando a todos los medios nacionales, pero si no fuera por los medios de acá, que para mí van a quedar en la historia porque son valientes y comprometidos, no sé por qué ningún medio nacional levanta esto y es tan triste la similitud del caso”, expresó Costa Basso.

“Por todos lados veo cosas muy tapadas y la gente que asume cargos debe asumir la responsabilidad, no importa los nombres, son los cargos. Creo que deberían conocer la Constitución porque ahí está todo más allá de los ideales políticos. El desprecio por la vida es terrible”, reprochó.

“Tengo esperanzas de que se haga Justicia por Tino, o al menos es lo que voy a hacer hasta el último día de mi vida. Quiero tener esperanzas y si no sale, anoten una más”, remarcó.

“El crimen de Tino Jhon es consecuencia de una política, no es un hecho aislado, no fue un exceso policial, no es que un grupo de policías se volvió loco y el 27 de mayo fue a asesinar a un vecino, sino que es consecuencia de una política represiva, de mano dura, que lleva adelante el gobierno de Mariano Arcioni de la mano del ministro de Seguridad, Federico Massoni”, analizó por parte Nelson Ávalos, de la APDH de la Comarca Andina.

“En este proceso del que se cumplen dos meses y luego del impacto inicial, porque este caso nos conmovió a todos a todas en la Comarca Andina, la APDH empezó a acompañar a la víctima más cercana que es Claudia (Costa Basso), nos pusimos a disposición como organización de derechos humanos”, explicó.

“Ahora podemos anunciar que la APDH se constituirá en querellante en la causa, creemos que es importante porque cuanto más pedidos de Justicia, pero también de pericias, pruebas, testigos y testimonios haya, más cerca vamos a estar de esclarecer la muerte de Tino Jhon”, fundamentó Ávalos.

“Uno de los interrogantes es porque sigue actuando el mismo fiscal que ordenó los allanamientos, esa pregunta la pusimos en un texto que difundimos ayer porque el 31 de mayo cuando fuimos mucha gente a la Fiscalía de El Hoyo firmamos un petitorio y uno de los puntos era que el fiscal y los funcionarios y funcionarias de la Justicia que habían ordenado los allanamientos del 26 de mayo y del día después con la participación del GEOP no deberían estar investigándose a sí mismos”, cuestionó el dirigente.

“Y la otra gran cuestión es porque no se agotaron las instancias con presencia de personal especializado de salud mental, ese gran error terminó con la vida de Tino Jhon”, expuso.

“También si existen en la Provincia protocolos para afrontar y resolver este tipo de casos de la mejor manera y no como se hizo”, enfatizó.

“Y además saber hasta dónde va a llegar la impunidad del ministro Federico Massoni, lo vuelvo a nombrar porque para nosotros es consecuencia de una política y lo vimos hace una semana en los barrios incendiados de la Comarca Andina 9 de marzo con un desmesurado operativo policial del que todavía nos preguntamos a donde están los detenidos, los pedidos de captura, y porque acusa de esa manera a más de 500 familias cuando el municipio de Lago Puelo y otros entes del Estado están asistiendo a esa gente”, recriminó Ávalos en el final.

Fuente: Radio 3