Cordillera | Denuncian al intendente de Lago Puelo por malversación de fondos

La realizaron los concejales de Lago Puelo, Cristina Jara y Luciano Gambino.



Los concejales de Lago Puelo, Cristina Jara y Luciano Gambino, el día miércoles pasado, presentaron ante Fiscalía de la Comarca Andina una denuncia penal contra el intendente Augusto Sánchez y el secretario de Economía, Edgar Sandoval por los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Malversación de Fondos Públicos. “La denuncia surgió tras conocerse un movimiento no autorizado de dinero entre diferentes cuentas, por más de $2.000.000 para ser afectado al pago de desfasajes en la obra pública” señalaron los ediles.

En diálogo con InfoChucao, la concejal Jara explicó que “el día miércoles hemos hecho una nueva presentación judicial, en este caso acompañados también por el concejal Luciano Gambino ya que hemos encontrado documentación que acredita mal uso de los fondos públicos”.

“En este caso en particular hemos denunciado Abuso de Autoridad porque se ha usado dinero desde una cuenta en donde no había fondos por lo que se transfirió desde otra cuenta, cosa que no estaba autorizado” detalló, explicando que “a través de dos resoluciones que emitió el Ejecutivo se permitió que se transfieran fondos públicos que pertenecen al presupuesto municipal desde una cuenta del Banco de Chubut, hacia otra cuenta del Banco Nación, para afectarlos a desfasajes de obra pública que ya tenía fondos propios asignados lo que está absolutamente prohibido por la legislación vigente, salvo que cuente con la autorización expresa del Concejo Deliberante, cosa que no sucedió”.

Según se explicó, “entre las dos resoluciones, en monto en cuestión ronda los $2.000.000 que son fondos corrientes que no pueden ser afectados a obra pública”

“Esta situación denunciada, es muy obvia y la documentación presentada cuenta con la firma del intendente y va por encima de cualquier normativa vigente por lo que no nos queda otra que denunciarla” señaló, aclarando que “de lo contrario seriamos cómplices”.

Fuente: InfoChucao