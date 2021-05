Cordillera | Desde el Hospital Zonal de Esquel advierten que la apertura de La Hoya podría hacer colapsar el Hospital

Desde el Hospital Zonal de Esquel advierten que si esta temporada invernal se abre el centro de esquí, no podrán atender patologías sin relación con el Covid-19.

La Cordillera atraviesa una situación crítica por la suba de casos de Covid-19 y el Director del Hospital Zonal de Esquel, Sergio Cardozo, se mostró muy preocupado por la apertura de la temporada de esquí el próximo 2 de julio.

Es que es una época donde el traumatismo suele ser la patología dominante. «Yo no sé cómo la vamos a atender», remarcó.

A su vez, expresó que hay días que no tienen camas disponibles: «La situación sigue muy complicada. Esto no es joda. Esto no afloja y las medidas aún no dieron los resultados esperados. Hoy tenemos más de 320 casos activos».