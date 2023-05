Cordillera | Enojo de Vázquez con el Comité Radical de Esquel

El enojo de Vázquez es por la proclamación de Estefanía para intendente: “es antidemocrático e injusto” aseguró.

La precandidata radical a la Intendencia de Esquel por JxC, Fabiana Vázquez, manifestó su malestar por la decisión de algunos miembros del Comité de la UCR local de llamar este sábado a votar a los afiliados para elegir al candidato/a intendente, donde se autoproclamó María Eugenia Estefanía como tal.

“Fue una acción totalmente antidemocrática y autoritaria; y una falta de respeto a los afiliados y a los demás precandidatos que no estuvimos de acuerdo con esa modalidad. Creo que carece de validez absolutamente”, expresó.

Vázquez señaló que “fue una decisión que tomaron algunos integrantes de la mesa de conducción del Comité local, encabezada por el Vicepresidente Humberto Villivar, a cargo de la presidencia debido al pedido de licencia de la precandidata María Eugenia Estefanía”. Dijo que en este caso “Villivar no fue imparcial ya que impulsó y acompaña la precandidatura de Estefanía. Esto no es ético. Porque tanto Estefanía como Austin y yo, como precandidatos, tenemos las mismas posibilidades de participar de la interna de JxC el 4 de junio próximo. Todo se llevó adelante sin respetar la opinión de otros miembros de la comisión directiva que no estaban de acuerdo con la modalidad de convocar a una elección de afiliados como lo hicieron. Y aunque se les hizo este planteo, no lo escucharon porque, tanto Diego Austin como yo, como precandidatos presentamos una nota diciendo que no estábamos de acuerdo con lo que querían hacer. No prestamos consentimiento para eso”.

«No me considero dada de baja, más allá de esta pseudo asamblea del sábado. Tengo el mismo derecho que tiene María Eugenia; somos afiliados y tengo más de 40 años dentro del partido»

«Me parece antidemocrático e injusto que se haya hecho sin permitir a nosotros llegar a otra instancia buscando diálogo y unificando criterios»

Seguidamente, Vázquez aseguró que envió una presentación formal al Comité de Provincia y esperará que el mismo se expida: «nosotros iremos a la interna dentro de Juntos por el Cambio. Para la presentación de listas tenemos que tener el 2% de aval de los afiliados radicales».