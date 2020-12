Cordillera | Saunders apuntó a Arcioni “cuando hicimos campaña, la hicimos diciendo NO a la Mega minería”

La ex Ministra de Desarrollo Social y actual Concejal de Chubut Somos Todos Valeria Saunders también se refirió al alejamiento de su par Hernán Alonso del bloque CHUSOTO y a la visión crítica del gobierno de Arcioni,



Saunders acusa falta de acompañamiento y compromiso con el Arcionismo en Esquel, en diálogo con FM DEL LAGO, Saunders manifestó “cuando uno arma un proyecto tan profundo y serio con una gran participación como había logrado Cristian Pasquini para llegar a la intendencia y uno logra el segundo lugar con un gran caudal de votos, ese proyecto tiene que plasmarse dentro del concejo deliberante, a partir de la asunción nunca hemos sido acompañados como concejales políticamente, ni por el partido ni por nuestros referentes locales, hubo un ministro acá trabajando y no se acercó ni a saludarme, fue el Ministro Hermida, así puedo nombrar a todos los ministros de la provincia que se han acercado por Esquel y ni una vez se han acercado a hablar con los concejales, han tomado decisiones que nosotros no nos enteramos, pertenecemos a un mismo proyecto político, seriamos la mano visible del Arcionismo en Esquel, sin embargo ni una sola vez se nos ha llamado para nada”.

Saunders dejó en claro su malestar no solo con el gobernador Arcioni sino con sus ministros que llegan a Esquel pero que no mantienen reuniones con los concejales del propio partido “fui la primera que salude a Hermida, yo lo llame antes de su asunción, hemos sido compañeros de trabajo, hemos trabajado en conjunto, todos tienen mi teléfono, no hemos tenido actividad política, en Esquel la señora Nancy Amed era la presidenta a nivel local y quedó a cargo del vicepresidente el sr Sepúlveda, siempre con los funcionarios políticos que tenemos en Esquel y en la zona hemos tratado de mantener el contacto, aunque la mayoría planteamos la orfandad política durante todo este año, el partido nos ha dejado solos, hemos trabajado todo este año solos, haciendo lo que nos parecía, con Sepúlveda trabajamos por otras cuestiones, nosotros trabajamos en un proyecto que logró el segundo lugar en Esquel y eso nos impone una gran responsabilidad, en función del trabajo con Pasquini tratamos de establecer las prioridades en el concejo, nosotros como cualquier otra persona que ocupa un cargo político sabe que esto se trabaja con un partido, con un espacio que acompañe”

Sobre Arcioni, manifestó “cuando hicimos campaña, la hicimos diciendo NO a la Mega minería, y hoy nuestro gobernador es el primer defensor de la zonificación sabiendo que recorrimos los barrios de Esquel hablando en contra de la mega minería, estos temas se tienen que discutir, yo considero que hay que discutirlo, en el proyecto político del gobernador la discusión debería haber sido puertas adentro, pero eso no se dio, no fue socializado, no soy ex Chusoto, soy Chusoto, si nosotros pertenecemos a un espacio político tiene que haber diálogo”

“si yo armo un proyecto y tengo un equipo de trabajo como teníamos nosotros, más allá de que nos sea ganador, tiene muchas cosas para brindar a la comunidad y el equipo debería seguir funcionando acompañando a los dos concejales” remarcó la edil esquelense en referencia a su enojo con el oficialismo provincial.

Respecto a la decisión de Alonso de llevarse la banca e irse del Chusoto, Saunders comento “se combinan un montón de factores como me pasa a mí, la orfandad política en un lugar legislativo es muy duro de llevar adelante, porque no hay un trabajo que respalde lo que hacemos en el concejo deliberante, Alonso tiene otra trayectoria política, yo tengo un afecto profundo por Cristian Pasquini, no así las diferencias que me separan con Luis María Aguirre, pero con Cristian tenemos una afinidad y un afecto, con Luis María a quien respeto, tengo marcadas diferencias que hemos hablado muchas veces pero nunca nos habilitó para trabajar juntos, nos conocemos de siempre, son diferencias de trabajo, tienen que ver con el hacer político pero nunca personal”

En referencia al Chusoto en Esquel y la falta de diálogo con los principales referentes partidarios, la concejal respondió “yo más allá de que estoy enojada, yo tengo una pertenencia en el que yo creo, que se podrá redefinir en función de que no está nuestro referente que es el gobernador Das Neves, nosotros teníamos una convicción ideológica que tiene que ver con el partido, yo sigo creyendo en esto más allá de la separación que hace el gobernador Arcioni y que quedamos muchos de los que pertenecemos al Chusoto quedamos fuera de la participación de Chubut”

Sobre su relación con el ex candidato a Intendente Cristian Pasquini, manifestó “Cristian se ha acercado algunas veces al concejo, pero no para hacer un trabajo político sino para discutir alguna cuestión puntual, han sido años muy difíciles y quizás necesite un tiempo de descanso y reflexión, él ha sido un buen candidato, que no pudimos llegar al electorado para lograr la mayoría de los votos pero tenía un proyecto que hoy tendríamos que llevar adelante en el concejo deliberante, hoy hay orfandad política”

Consultada sobre la posibilidad de que el partido Chusoto reclame por la vía legal la devolución de la banca de Alonso, la legisladora manifestó “probablemente pueda ser una de las cuestiones que pueda ser desde el partido, espero que alguna vez, porque hace más de un año que estamos en funciones y el partido no se ha manifestado en ninguna cuestión y quizás sea el momento de que el partido comience a jugar en el ruedo político en Esquel, si vos tenes un espacio político y los concejales se empiezan a abrir de ese espacio hay que plantearse por qué se van, acompañar a los que se quedan como mi caso, a nivel local el funcionamiento del partido es especial por lo que pasamos desde la casa local, ahí empiezan a jugar los referentes políticos más allá del lugar que ocupen, de aglutinar, escuchar, charlar, y también críticas, quizás hemos hecho cosas que hubiera sido mejor una discusión, yo me siento partícipe de un espacio político que tiene una carta orgánica, es parte de la vida de las instituciones”

Por último, fue dura y muy clara en sus conceptos con respecto al gobernador Arcioni “creo que al gobernador le falta escuchar un poco más a la comunidad en general, empezar a caminar, salir y mirar a la provincia en general, el a veces toma decisiones y no está viendo lo que la gente está sintiendo por lo que está pasando, lo comunicacional es fundamental y pasa con las decisiones que se toman a nivel provincial, hay situaciones que después son difíciles de remontar, si el pudiera venir y escuchar a la comunidad le daría legitimidad en su función que hoy no la tiene, hace cuanto que Arcioni no viene a Esquel, hace mucho, acercarse a las personas y escucharlas, más allá de las decisiones que tome, uno no puede moverse solo en el ámbito del confort”.

Fuente: FM del Lago