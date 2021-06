Cordillera | Vecinos en el olvido: A tres meses de los incendios en Comarca Andina el panorama es desolador

Vecinos de Trelew viajaron a la cordillera con donaciones y radios.

Luis Molina, vecino de Trelew, integró un grupo de vecinos que comenzaron una campaña de recolección de radios para llevar a la Comarca Andina para los vecinos afectados por los incendios.

Esto en función de la falta de telecomunicaciones o energía eléctrica, por lo que las radios a pila conforman la principal vía de comunicación para varios de los vecinos afectados. El vecino recordó que este fue el 2º viaje realizado a la región para llevar las radios reunidas así como mantas tejidas.

En diálogo con Radio 3 destacó el aporte de los vecinos y del Museo Tecnológico en la campaña, y enfatizó que “se entregaron a gente que prácticamente no tiene nada. Ahí no hay señal de nada”, sentenció, destacando que en este contexto “la radio es el único medio de comunicación que tienen, no hay otro”.

Detalló que desde el primer viaje (en abril) a este segundo “en lo positivo, se ha sacado mucho árbol, se ha limpiado bastante pero hay mucha chatarra aún”. Sin embargo, “no vi energía eléctrica, no vía agua corriente ni las construcciones que dijeron que se habían hecho tanto”.

Además, “donde había módulos de madera pregunté quien lo había hecho y era Fundación Techos y otra de Bariloche. Solo 2 eran módulos de los más de 200 prometidos por el Gobierno”.

El vecino remarcó que “no quiero echar culpa de nada, pero anduvimos por el Callejón de Vera, Callejón del Arte, Las Golondrinas, El Hoyo, Eco Aldea, la Parcela 26 y los alrededores. Llegamos hasta donde pudimos con la camioneta y a pie”.

Reconoció que las familias “viven muy mal, muchas bajo el nylon. Alguno en refugios de chapas dobladas, en medio de un barro terrible. Cuando llegamos, llovía hace 6 días y en los días que estuvimos solo 1 día no llovió”.

Manifestó que ante este panorama teme que se produzcan desplazamientos, porque “hay lugares donde el bosque y la cobertura vegetal del suelo desapareció, hay pendientes muy empinadas. Espero que no haya una tragedia, porque me dio mucho miedo ver cómo están algunos lugares, muy desprotegidos. No ataja nada la tierra ahí”.

En otro tramo, reveló que el dialogo con las familias “te emociona. Cuando saben que no vas por interés político ni religioso, te reciben y son maravillosos”.

Actualmente el grupo se encuentra nuevamente en Trelew y evalúa regresar en primavera, pero invitó a “todo el que quiera ayudar, que se anime pero tiene que ir con camionetas porque es muy complicado entrar por los caminos”.

Llamó a “que vayan a ayudar y vean de primera mano cómo vive esta gente. Yo no creo que para primavera estén viviendo mejor y solo espero que el invierno venga suave -porque-es mucha gente la que está ahí”.

Lamentó también que “algunos muy despectivamente me dijeron ‘ayudan a ocupas’ pero no, ayudamos a seres humanos”, replicó y apuntó “a veces uno ocupa 300 m2 pero hay otros que se ocupan miles de hectáreas en la Cordillera y nadie les dice nada”.

Sobre este punto reconoció que “hay mucha desconfianza de la gente y todos lo dicen, ‘nos quisieron cocinar’ y es muy duro escucha eso”, reclamando por la regularización de tierras en la zona: “Si hay lugares donde no se puede edificar por peligro, que se diga claramente pero que nadie edifique, que no vengan en unos años y hagan una cancha de golf”.

Siguiendo con el detalle de la situación, remarcó que “hay gente a las que les ves las casas y son viejas, tienen pilar y medidores, y esa gente legalmente asentada tampoco tienen luz. Entonces me pregunto, ¿A qué juegan? ¿A que se vayan?”.

“No quiero criticar a nadie, pero ya pasaron 3 meses, alguien tiene que responder por esto. Yo digo sinceramente lo que vi. Si no me creen, que vayan, se metan en los callejones, se entierren en el barro y vean lo que yo vi”, sentenció.

Cerró destacando la integración de las familias de la zona con el bosque, “por ejemplo una mujer perdió todo y todos los días hace un merendero para los pájaros, porque no hay comida en el bosque. Esa es la gente de la cordillera”.

“Hay gente que está contenta porque salvó sus animales, un hombre por ejemplo perdió todo pero estaba contento porque salvo su perro”, finalizó.