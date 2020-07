Cordillera | Vicente Avilés es el nuevo jefe de la Unidad Regional Esquel

A pocos días de haber sido ascendido a comisario mayor, Vicente Avilés pasó a desempeñarse como jefe de la Unidad Regional Esquel de la Policía provincial. Hasta ahora, venía desempeñándose como segundo dentro de la jefatura que encabezaba Víctor Acosta.

“La jefatura ha efectuado algunos cambios que tienen que ver con la reubicación jerárquica dentro de la institución”, dijo ayer a la prensa el propio Avilés, tras confirmar la designación.

“Es algo que no se da siempre pero que está dentro de los parámetros que maneja la institución policial. Ya me han notificado el fin de semana que voy a quedar a cargo de la Unidad Regional y todavía no se definió el cargo que va a ocupar el comisario general Acosta, quien tiene que trasladarse a la ciudad de Rawson para conocer su nuevo destino”.

Avilés reiteró que la designación tiene que ver con una reubicación jerárquica que hay dentro de la institución. “Dentro de lo que es la jerga policial se habla de la oxigenación, también hay personal que se acoge al retiro y los cargos que quedan vacantes deben ser cubiertos, básicamente la modalidad de cambios es por esa situación”.

Asimismo, aclaró que todavía no se definió quien va a quedar como segundo jefe de la URE, aunque en principio se estima que sería un oficial policial que está desempeñándose actualmente en la jurisdicción.