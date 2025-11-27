Corte programado de energía afectará a toda la Comarca Andina este sábado

La interrupción se realizará entre las 13:00 y las 17:30 por trabajos en la Estación Transformadora Esquel.

La Dirección General de Servicios Públicos informó que este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo un corte programado de energía debido a tareas de mantenimiento y mejoras en la Estación Transformadora de Esquel.

Los trabajos requieren intervenir la línea de 132 kV, por lo que el suministro eléctrico se verá interrumpido desde las 13:00 hasta las 17:30 horas.

La interrupción afectará a toda la zona Andina, incluyendo las localidades de Epuyén, Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo.

Desde el organismo provincial señalaron que estas tareas son fundamentales para garantizar un servicio más estable y seguro en la región, y recomendaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante la franja horaria del corte