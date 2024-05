Radio Nacional El Bolsón se encuentra sin director desde el 10 de diciembre de 2023 cuando asimiló la nueva el nuevo gobierno nacional.



Crece la preocupación en los trabajadores de Radio Nacional El Bolsón quienes desde diciembre último no tienen un director y aseguran que tampoco se renovaron los contratos a cuatro trabajadores, esto hace mella en el trabajo cotidiano y social que realiza la emisora. En diálogo con el medio noticias del bolson Walter Augelo y Conrado Castaldi aseguraron que desde el estado nacional están preparando el camino para una privatización y piden a la comunidad de la comarca andina que los apoye en evitar que la radio se pierda.

Conrado explicó la situación que están viviendo, “No tenemos la dirección en Radio Nacional El Bolsón desde el 10 de diciembre de 2023 cuando asimiló la nueva el nuevo gobierno nacional nosotros quedamos acéfalo y directamente dependiendo de lo que es la gerencia de emisoras en Buenos Aires que gestiona a su vez el resto de las 49 emisoras en todo el país”, detalló.

Además agregó que Radio Nacional El Bolsón en ese momento tenía cuatro trabajadores más, “cuatro trabajadores contratados que el 31 de diciembre por decisión de este gobierno nacional ese contrato no se renovó, automáticamente pasamos a tener cuatro trabajadores menos que cumplían tareas de locución en horas de la tarde, de producción en la mañana, de generación de contenidos en redes sociales, eran compañeros que eran fundamentales para el día a día de lo que es la puesta en el aire de nuestra emisora”, valoro Castaldi.

Camino a la privatización

Más adelante le consultamos si a su entender este vaciamiento que sufre la Radio Nacional es parte de un camino en el cual se busca dejar sin contenidos la emisora para luego venderla a un precio irreal o directamente cerrarla a lo cual Conrado detalló: “ lamentablemente sí, son todos pasos que se van dando en el mismo sentido, esto de no contar también con las direcciones eso fue una decisión que tomó hace poco el gobierno Nacional de eliminar el resto de las direcciones, actualmente ninguna emisora de radio nacional cuenta con la dirección, va en ese sentido”, aseguró Conrado que rápidamente explicó, “la ley base que está ahora en el congreso de la nación y que tiene media sanción, tiene en su apartado de privatizaciones la privatización de RTA de la cual depende Radio Nacional, de concretarse la ley de bases Radio Nacional podría privatizarse y no sabemos a quién se podría llegar a vender y cuál sería el futuro de la emisora y de cada uno de los trabajadores de Radio Nacional”, enfatizó.

La historia

Por su parte Walter Augelo comentó la historia que tiene Radio Nacional creada en 1981 y el fuerte arraigo que la misma tiene con los vecinos no solo de El Bolsón sino de toda la comarca andina, “en el 81 hubo una estrategia por parte del gobierno nacional, en aquel momento de crear radios de frontera y cuando uno habla de radio de frontera está hablando de soberanía, acá solo se escuchaban radios chilenas y por ahí a los tumbos alguna otra AM como podría ser lo que hoy es LRA-30 de San Carlos de Bariloche y me parece que las poblaciones, los pueblos cuando se institucionalizan, en este caso que aparezca Radio Nacional fortalece la idiosincrasia, la identidad, el vínculo, crea comunidad de alguna forma”, recordó Augelo.

Mirada demasiado porteña

Seguidamente el reconocido trabajador de Radio Nacional explicó cuáles son los caminos a seguir para evitar que Radio Nacional se pierda, “ la fortaleza está en el apoyo que le de la comunidad al medio, fundamentalmente eso también interpela a los trabajadores y trabajadoras de la Radio Nacional, eso por una parte, la otra cuestión es que hay movidas que se están haciendo que a nosotros nos parecen muy alentadoras, quizás sean tardías, que es por ejemplo la declaración que ha hecho la legislatura del chubut, en la legislatura de Río Negro también se van a hacer peticiones para que las radios públicas del sistema de medios argentino no caiga, poniendo de relieve la función que cumplen. A veces hay una mirada demasiado porteña de las cosas”, opinó.

Juntar firmas

Finalmente Conrado se refirió a la petición de firmas que va dirigida a toda la comunidad de la comarca andina, “hemos hablado con gente en los municipios tanto de El Hoyo, esperamos que la gente del Lago Puelo también se sume y aquí en El Bolsón vamos a llevar estos formularios de firmas para que la comunidad también pueda apoyar, esto que decía Walter”.

“Todo esto lo vamos a reflejar en estas notas y las vamos a presentar a las autoridades. Así que esperamos contar con su apoyo, Radio Nacional El Bolsón tiene la particularidad que es una radio de comarca, con fuerte presencia, queremos reflejar con estas firmas que vamos a estar juntando y veremos si hacemos alguna otra actividad más en el futuro para visibilizar lo que es Radio Nacional y la posibilidad concreta de que se privatice u, ojalá no pase, que se cierre”, sostuvo Castaldi.