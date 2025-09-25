Cristina Fernández criticó el respaldo de EE.UU a Milei: “Viste que era el dólar”

La expresidenta advirtió sobre la dependencia financiera y geopolítica del Gobierno.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a manifestarse en contra del presidente Javier Milei, esta vez apuntando a la asistencia económica anunciada por Estados Unidos y a la reunión que el mandatario argentino mantuvo con Donald Trump en Nueva York.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), Kirchner señaló: “La reunión que tuviste ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te advertimos… Que el tema central y el mayor desafío de la economía argentina son los dólares…”. También sumó: “Y además, con la deuda enorme que tomó Macri desde 2016… la situación se volvió insostenible”.

En otra publicación en la misma red social, agregó: “Escuchame hermano… te lo digo de corazón… la ‘ayuda’ de ‘las fuerzas del norte’ (me parece que ‘las del cielo’ no están muy contentas con vos) es pan para hoy y hambre para mañana… los dólares que te entran por la puerta principal… se te escapan por la de atrás. ¿Qué parte no te queda clara?”.

Estas declaraciones surgieron después de que Estados Unidos anunciara su intención de respaldar financieramente a la Argentina. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó que están dialogando con autoridades argentinas para avanzar en un swap de US$20.000 millones con el Banco Central. Tras conocerse esta noticia, el riesgo país bajó y se ubicó en 917 puntos básicos, lo que representa una caída de 106 unidades (-10,36%). Al mismo tiempo, las acciones argentinas subieron hasta un 8% en el exterior y el dólar se alejó del límite superior de la banda de flotación.