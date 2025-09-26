CUCAI Chubut: “Más de 100 personas esperan un trasplante en la provincia”

El comunicador Lucas Cayuqueo explicó la forma más sencilla de expresar la voluntad de ser donante.

Lucas Cayuqueo, comunicador del CUCAI Chubut, dio a conocer la situación provincial de la donación de órganos, confirmando que más de 100 personas se encuentran en lista de espera. Cayuqueo valoró el trabajo del referente local del INCUCAI, Raúl Suárez, por su labor en la difusión y el acompañamiento a los pacientes.

“Estamos muy contentos de que integren al paisaje de Esquel esta plazoleta por la vida”, afirmó Cayuqueo, en referencia al nuevo espacio inaugurado en la ciudad que homenajea a donantes y trasplantados. El comunicador explicó que Suárez y su equipo acompañan a las personas que tienen dudas sobre el proceso y las orientan en las distintas etapas, facilitando el acceso a respuestas institucionales.

La importancia de manifestar la voluntad

Cayuqueo también se refirió a las formas de manifestar la voluntad de ser donante, confirmando que la ley vigente establece que “todos somos donantes, excepto que expresemos lo contrario”.

Según datos estadísticos, el 97% de las expresiones de voluntad que se realizaron este año fueron a través de la plataforma Mi Argentina, lo que la convierte en el canal más utilizado por los ciudadanos. Sin embargo, también se puede expresar la voluntad de donar a través de Correo Argentino o comunicándose con la jurisdicción del CUCAI Chubut o el sector de trasplantados en Esquel.