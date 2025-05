Currilén advierte que se viene una situación crítica para los próximos meses

El intendente de El Maitén expresó la necesidad de optimizar recursos para garantizar servicios básicos en la localidad.



Oscar Currilén, intendente de El Maitén, participó el pasado sábado de una reunión en Rawson junto al gobernador Nacho Torres, donde se abordó la necesidad de avanzar en la armonización del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la implementación de un esquema de alivio fiscal.

Durante el encuentro, se firmó un convenio que designa al Banco del Chubut como agente financiero para cada uno de los municipios de la provincia. “Vamos a ver qué podemos hacer”, expresó Currilén, quien también mostró su preocupación por la disminución de las regalías hidrocarburíferas.

Destacó la importancia de establecer un trabajo conjunto con la Provincia para enfrentar los próximos tres o cuatro meses, que anticipó serían muy difíciles. Además, lamentó que la Provincia no reciba obras de la Nación y mencionó que el financiamiento para futuras obras dependerá de un préstamo que tomará el Gobierno, el cual será reintegrado con aportes del 50% de los municipios y un 50% de la Provincia.

“Las reglas de la economía han cambiado a nivel nacional y provincial, tenemos que ser austeros y priorizar las obras que requieren cada una de las localidades”, enfatizó. El intendente resaltó que las prioridades del municipio incluyen la mejora de los servicios de agua, gas y electricidad, especialmente considerando el crecimiento de la población.

En el verano, El Maitén enfrenta dificultades para garantizar el suministro a ciertas áreas, lo que obliga a realizar trabajos en conjunto con la cooperativa de servicios, además de la necesidad de un recambio de cañerías.

Mientras que en invierno se aplica el Plan Calor, Currilén advirtió que la demanda de gas natural está en aumento. Hay potenciales usuarios que ya tienen las instalaciones preparadas, pero no se puede garantizar el suministro debido a que Camuzzi no cuenta con la capacidad necesaria y se requiere completar la red, cuyo costo se estima en $250 millones.

Respecto al servicio de electricidad, el intendente manifestó que la situación es crítica y que se requiere una solución coordinada entre los vecinos, la cooperativa y el municipio. Estas prioridades serán presentadas a la Provincia para evaluar la posibilidad de financiamiento a través del préstamo.

Currilén también mencionó que la comunidad deberá asumir que se requerirán aportes para afrontar esta situación. En términos financieros, afirmó que es esencial informar a la comunidad sobre la situación económica, sobre todo en localidades como El Maitén, que no cuentan con un desarrollo turístico significativo.

La recaudación propia presenta un déficit notable en el impuesto inmobiliario, aunque la tasa comercial se abona regularmente, ya que sin estar al día no se puede renovar la habilitación. A principios de cada año, se cobran los impuestos por anticipado con un descuento, y esos fondos se reservan en una cuenta bancaria como fondo anticíclico, el cual, dada la situación actual, se habilitará antes de octubre para hacer frente a los gastos que se avecinan.

Como medida adicional, durante el invierno, Currilén decidió detener el uso de camiones para trabajos en la localidad con el objetivo de evitar gastos de combustible y desgastes. Los operarios continuarán recibiendo sus sueldos y el ahorro logrado se destinará a ayudar a las familias de menores recursos durante la temporada invernal.

El intendente tiene planeado reunirse este lunes con su equipo para solicitar un plan de austeridad que garantice la atención a los servicios básicos. En el ámbito político y con las elecciones legislativas a la vista, Currilén aseguró que su agrupación trabaja con tranquilidad.

“El justicialismo nos ignoró totalmente; no vamos a sacar los pies del plato, pero iremos evaluando hacia adelante”, manifestó. Aunque no fueron convocados a reuniones organizadas por el PJ de El Maitén, el intendente aclaró que no se sienten molestos, ya que cada dirigente tiene el derecho de organizar encuentros como crea conveniente.

Currilén también expresó su deseo de continuar trabajando con el gobernador Torres, a quien agradeció por el apoyo recibido. «Lo acompañaré en lo institucional y cuando llegue el momento electoral conversaremos.