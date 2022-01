Debut y victoria: con dos golazos, Boca superó a Colo Colo

«Me voy contento porque rendimos muy bien ante un rival muy importante. Casi no nos inquietaron», analizó el DT Sebastián Battaglia.

Boca inició la temporada 2022 con un triunfo justificado sobre Colo Colo de Chile por 2-0, gracias a dos golazos de media distancia, uno en cada tiempo, que hicieron delirar a la gran cantidad de público que llegó hasta el estadio UNO de La Plata para ver su estreno en el torneo de Verano 2022.

Diego «Pulpo» González, de volea, y el juvenil Exequiel Ceballos, de tiro libre, le dieron el triunfo a los dirigidos por Sebastián Battaglia, que vienen de consagrarse campeones de de la Copa Argentina 2021.

El «Xeneize» ganó bien ante un posible rival en la Copa Libertadores, aunque es cierto que le faltó vuelo futbolístico y recién a partir del ingreso de los juveniles empujó un poco más para sentenciar la historia.

Boca volverá a presentarse el próximo viernes en el mismo escenario frente a la Universidad de Chile, para dirimir quién clasificará a la final por el título del torneo de Verano 2022.

Battaglia dispuso como titulares a Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. Éstos salieron a todo ritmo, quizás empujados por el aliento de sus hinchas que llenaron la cancha de la capital bonaerense.

Casi se adelantan con un tiro libre del colombiano Sebastián Villa, que sacó del ángulo el arquero Cortés, pero fue un aviso de lo que iba a ocurrir un rato más tarde.

El propio Villa juntó marcas y cedió para González, que controló de aire, la dejó picar y la empalmó con todo el empeine de derecha para clavar un bombazo de 25 metros que se metió contra el palo izquierdo y significó el 1-0.

El tanto aplacó el ímpetu de Boca y lo hizo cederle la posesión a Colo Colo, que casi no pudo inquietar al arco defendido por Rossi, que tuvo una salida falsa en el complemento que podría haber derivado en el empate de los trasandinos, si no sancionaban posición adelantada.

Y en el ingreso de los tres juveniles (Medina, Molinas y Zeballos), el «Xeneize» encontró la frescura que le faltaba para sentenciar la historia, que consiguió con ese soberbio tiro libre del «Changuito», de apenas 19 años.

En Boca, que espera por la llegada de Darío Benedetto -hoy Orsini tuvo dos opciones desperdiciadas- para reforzar la ofensiva desde el jueves, también entró Luis Vázquez, en el tramo final.

«Ser protagonista»

Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors, manifestó que pretende que su equipo «sea protagonista en todos los frentes que dispute» conformando un bloque colectivo que le permita pelear no sólo el torneo local sino también la Copa Libertadores, la verdadera obsesión que persigue el club desde hace temporadas.

Luego de la victoria ante Colo Colo, el técnico xeneize se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo, a pesar de tratarse del primer ensayo de la temporada 2022.

«Me voy contento porque rendimos muy bien ante un rival muy importante. Casi no nos inquietaron», desmenuzó el DT, en conferencia de prensa.

«Este será un año diferente para nosotros porque lo arrancamos desde el principio, ya confirmados en el cargo. Sabemos todo lo que nos jugamos», puntualizó.

Battaglia también se refirió a la inminente llegada de Benedetto, quien llegará el jueves al país y tratará de certificar su segundo ciclo en la institución. «Darío es un jugador de jerarquía. Sabemos lo que nos puede aportar en un año con una competencia importante», se ilusionó.

Por su lado, el técnico no quiso referirse al eventual arribo del paraguayo Angel Romero (ex San Lorenzo) afirmando no saber «cómo están las negociaciones».

Por último, el DT le puso paños fríos a la posibilidad de mantener algún distanciamiento con el mediocampista Agustín Almendra, quien hoy ni siquiera estuvo entre los convocados para este cotejo ante los chilenos.

«No hubo ninguna discusión ni problema alguno. Solamente tratamos de corregirle algunas cosas. De eso se trata. Es un joven en el que confiamos mucho, tiene un gran futuro», elogió.