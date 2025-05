Desaparición de Emanuel Centeno en Gaiman

La familia exige respuestas mientras la búsqueda se extiende al río.



Se cumplen este viernes, 9 días de la desaparición del joven Emanuel Centeno (28) de la localidad de Gaiman. Efectivos de distintas divisiones policiales, Defensa Civil, Fiscalía y Bomberos Voluntarios iniciaron a primera hora, una búsqueda por el río. “Creo que alguien se lo llevó, solo no se fue”, dijo Érica Godoy, su mamá. Emanuel tiene discapacidad motriz y toma medicación para convulsiones.

Desde el barrio Municipal de Gaiman, Érica habló con Jornada Radio. Confirmó que a las 9 de la mañana iniciaron las tareas de intensa búsqueda, ahora, por agua. Ella, lo vio por última vez a su hijo en Semana Santa. Pero, según reveló “hay testigos que dicen haberlo visto en barrio Constitución de Trelew pero él no tenía amigos allá”, confirmó.

Se refirió a las marchas organizadas por los vecinos y al enojo que generó la movilización en el intendente Darío James que terminó realizando una denuncia en Fiscalía por el corte en el puente de la ciudad. “Las marchas se hicieron organizadas por los vecinos. Pidiendo que Policía ayude. Los familiares y vecinos buscamos pero no veíamos que los efectivos policiales hicieran lo mismo. De parte del intendente de Gaiman, radicó una denuncia en Fiscalía porque dijo que solo habilitábamos una mano del puente. No fue así. Fue habilitado. Dijo que estuvo a disposición pero no recibimos su llamado. No notamos su acompañamiento”, resaltó.

La angustia y la desesperación crecen al pasar las horas y los días. “El jamás se fue de la casa. No tenía amistades en Trelew. Es imposible que se haya ido solo. Tiene una discapacidad y 28 años. Yo quise llevármelo conmigo a Gan Gan pero no se quiso ir. No quiso dejar a su abuela, con ella vivía”, remarcó.

Consultado respecto a si presupone que Emanuel podría haber tenido algún problema con alguna persona, Erica respondió que no. “No tenía ningún conflicto con nadie, son todos amigos en el barrio. Creo que alguien se lo llevó, solo no se fue”, agregó.

Para finalizar, reveló que “no tenía teléfono y no se llevó nada, está todo acá. Nadie se comunicó conmigo desde la intendencia de Gaiman. Solo quiero agradecer al intendente de Gan Gan que a la distancia, se puso a disposición”, concluyó.