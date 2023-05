Día del Trabajador: ¿por qué se conmemora hoy?

Es una jornada que rinde homenaje a quienes sufrieron una sangrienta represión durante la masacre de una fábrica.

Cada 1° de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador o Día del Trabajo, una jornada que rinde homenaje a quienes sufrieron una sangrienta represión durante la masacre de la fábrica McCornick, que ocurrió en el año 1886 en Estados Unidos. Este hecho dio inicio a manifestaciones que reclamaban un salario y jornadas dignas para dejar atrás la explotación laboral que sufrían miles de colaboradores.

Este día propone reflexionar sobre las condiciones a las que se enfrentan todos los trabajadores y recordar la importancia del cumplimiento de sus derechos, como las jornadas de ocho horas, la formalización y los aportes jubilatorios.

En 1886, la ciudad de Chicago fue el escenario de decenas de protestas por parte de los trabajadores del sector obrero, quienes exigían que se los reconozcan como tal y que se mejoren sus contratos, en un tiempo en que las jornadas laborales promediaban entre 12 y 18 horas diarias.

A fines de abril, comenzó a popularizarse el lema: “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”. El grupo que lideraba estos reclamos era la “Noble Order of the Knights of Labor” (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo).

Sin embargo, los empresarios a cargo de las fábricas ignoraban sus demandas, lo que derivó en una huelga masiva que contó con la adhesión de más de cinco mil trabajadores. Frente a este escenario, decidieron cumplir con las peticiones de sus colaboradores.

Los dueños de la firma de productos alimenticios McCormick decidieron ir en contra de esta iniciativa y, en consecuencia, el 1° de mayo de 1886, sus empleados salieron a manifestarse a la puerta de las instalaciones. Ante esto, la empresa acudió a la policía, que reprimió con disparos, lo que provocó decenas de muertos y heridos.

A pesar de la brutal respuesta de las fuerzas armadas, los obreros volvieron a reunirse el 2 y 3 de mayo para luchar por sus derechos, pero se repitió la salvaje respuesta policial y sus trágicas consecuencias.

Los conflictos escalaron hacia el 4 de mayo, cuando se produjo la llamada Revuelta de Haymarket, que dejó varios muertos, tanto de la policía como de los manifestantes, además de que se detuvieron a decenas trabajadores: cinco de los cuales fueron ejecutados, por lo que hoy se los recuerda como los Mártires de Chicago.

Estos hechos tuvieron gran repercusión internacional y causaron múltiples cuestionamientos desde diferentes sectores de trabajo alrededor del mundo. De este modo, en 1919, se llevó a cabo la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual estableció de manera obligatoria el cumplimiento de jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales.