Dos sueldos mínimos son insuficientes para salir de la pobreza

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, subió un 2,6% en octubre luego de registrar en septiembre su mayor avance en tres meses. Por su parte, el valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, tuvo su mayor suba desde junio al acelerarse un 3%. Vía Minutouno.com

Según el Indec, un adulto necesitó 10.008 pesos para no caer en la indigencia y 23.419 para no caer en la pobreza. Un hogar de 3 integrantes requirió 24.620 para no ser indigente y 57.611 para evitar ser pobre.

Una familia de cinco integrantes con un salario mínimo, vital y móvil como ingreso mensual roza la indigencia. Lo que se dice una familia tipo (dos adultos y dos menores) es pobre aún con dos sueldos mínimos en relación de dependencia.

En Argentina, el 45% de los trabajadores es informal y se cree que la mayoría de esos que son alrededor de seis millones cobra un salario minimo.