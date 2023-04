El argentino que la rompe en Países Bajos pero decidió jugar para México

Se trata de Santiago Giménez, hijo del ex Boca Chaco Giménez.

Se llama Santiago Giménez. Tiene 21 años, le dicen Bebo y es el hijo del Chaco Giménez, aquel jugador que pasó por Boca. Por estas horas, su nombre es sinónimo de gol en el fútbol neerlandés. Este domingo volvió a convertir en la victoria del Feyenoord, que se encamina hacia el título. El líder de la Eredivisie le lleva ocho puntos de ventaja al Ajax y al PSV cuando quedan siete fechas.

Nacido en la Argentina, el delantero que ya es mirado por algunos equipos de la Premier eligió representar a la selección mexicana. Cuando apenas tenía dos años, su papá se fue a jugar a la Liga MX y creció allá. Pese a un interés del Bocha Batista para convocarlo a la Selección Sub 23 de Argentina que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Giménez desistió porque su desea era jugar con la Tricolor. «Yo me siento más mexicano que argentino. Me fui de Argentina cuando tenía dos años y no recuerdo nada. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia. Yo pertenezco a México y soy mexicano, y siempre fue así», declaró el año pasado cuando soñaba con estar en la lista de 26 del Tata Martino para el Mundial de Qatar. Finalmente, quedó afuera a último momento.

El Bebo ya se puso la camiseta mexicana en las selecciones juveniles y en el 2020, citado por el Tata, disputó algunos partidos con la Mayor (ocho encuentros y dos goles). Ahora se ilusiona con el llamado de Diego Cocca, el flamante entrenador de la selección de México. En Países Bajos está haciendo méritos. Al Feyenoord llegó a mediados del 2022 y en sus 35 partidos en el club ya convirtió 16 goles (9 de ellos en el torneo local). Su contundencia es clave para ya arañar el título y un dato confirma su gran momento: lleva ocho goles en sus últimos diez partidos. El domingo convirtió el segundo en el 3-1 del Feyenoord ante el Sparta Rotterdam.

Como en el caso de Mateo Retegui con la selección de Italia, otro nacido en Argentina gritará goles con otra selección. A diferencia de su papá, el Chaco, que jugó en el Juvenil y hasta fue convocado por Diego Maradona en la Mayor, Santiago Giménez no se pondrá la albiceleste.