El cambio de vida de Fredy Guarín cerca de Dios y alejado del Fútbol

El futbolista retirado pidió a quienes estén pasando por difíciles momentos personales acercarse a Dios.

Fredy Guarín sorprendió en redes sociales tras su reciente publicación en su perfil de Instagram. El futbolista retirado se fotografió llorando la cual iba acompañada de un mensaje en donde reconocía haber cometido muchos errores, pero haberse perdonado por cometerlos. Además aprovechó para invitar a sus seguidores a acercarse aDios para superar los problemas que actualmente enfrente.

En abril del 2021, el ex futbolista con pasado en Millonarios FC protagonizó un bochornoso incidente cuando alcoholizado tuvo un episodio de violencia domestica donde intentó agredir a su padre. En aquel entonces, al ser extraído de su vivienda, Guarín debió ser remitido a un centro asistencial en compañía de los agentes debido a la cantidad de sangre que emanaba de su cuerpo.

Pues bien, luego de un tiempo, el 15 de junio del 2022, el ahora empresario compartió una fotografía junto a su madre y su papá demostrando que lo acontecido aquella vez había quedado en el pasado. “Hoy mi compañía en el @clubdecaballeros.co mi padre y mi madre @silviguarin a quienes le debo todo todo a ellos y a mi papito Dios gracias por tanto, los amo con toda mi vida. Se merecen esto y mucho más padres, gracias por esos abracitos que me dieron hoy LOS AMO MUCHO MUCHO PAPITOS”.

Desde entonces el jugador que fue figura de la selección Colombia no había sido noticia hasta ahora que invitó a la reflexión a su seguidores y se mostro llorando. Si bien no comenta cual es el motivo que lo hace llorar, el mensaje tampoco da a entender que este por pasando momentos personales difíciles:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fredy Guarin (@fguarin13)

“Uy, buenos días mundo

Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy a corazón abierto, esto no lo hago para general lastima ni ganar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente estas lagrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de visios, errores, pecados y muchas cosas mas.

Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito dios y dejar que sea el quien guíe nuestra alma y corazón… Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación TE ENTIENDO. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza.. nunca es tarde”.

Tras la publicación algunas personalidades como J Balvin comentaron la fotografía expresándole apoyo al otrora jugador. El cantante escribió “Humanos G”, mientras que futbolistas como Juan Fernando Quintero, quien decidió que una de sus hijas fuera apadrinada por Guarín, le escribió ‘Grande’. Camilo Zuñiga, Wilson Morelo y Bruno Alves también enviaron su mensaje de aliento.