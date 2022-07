El día que Borja pudo llegar a Boca y Riquelme lo dejó ir: “Claro que me hubiera gustado ir”

El delantero colombiano que hoy es furor en River, luego de su brillante actuación, alguna vez estuvo cerca de vestir los colores del equipo de Riquelme. Sin embargo, todo quedó en la nada, aunque él admitió. “Me hubiera gustado ir”.



Cuarenta y cinco minutos le bastaron a Miguel Borja para ganarse al hincha millonario. El colombiano debutó en el equipo de Gallardo y le cambió la cara al ataque. Tanto que a partir de su ingreso llegó la apertura del marcador y la goleada a Aldosivi.

Todos hablan del ex Juniors por estas horas, incluso algunos medios ya hablan de una posible idolatría en el corto plazo. Otros en cambio recuerdan aquellos días en que estuvo cerca de Boca, cuando admitió que le “hubiera gustado ir”.

Fue en el mercado de pases de 2021. Juan Román Riquelme lo intentó contratar. Hubo contactos, reuniones y charlas con el representante del colombiano, quien fue un pedido especial de Miguel Ángel Russo mientras disputaba la Copa América.

En ese momento estaba jugando en Gremio, pero el pase no se dio. Al respecto, Borja, explicó: “Estuvimos cerca. Yo estuve en la Copa América y no quería saber mucho, mi empresario no me contaba nada. Yo sabía que tenía una responsabilidad muy grande en la Selección y no quería pensar en Boca ni en otras cosas. Pero es cierto que hubo interés, llamaron los directivos. No llegaron a un acuerdo económicamente y por eso no pude ir”, expresó.

Borja de todas formas, admitió. “Claro que me hubiera gustado ir. Ýo creo que a cualquier delantero de América le gustaría vestir esos colores, pero pasó por otro tema que uno no puede dejar de lado”. Lo cierto es que hoy el colombiano llegó a River y la rompió.