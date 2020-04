El drama de “Palmiro Caballasca” de Señorita Maestra que vive en la indigencia, ciego y sin ayuda

Durante la serie “Señorita Maestra” fue recordado por su frase «me ´hirve´ la cabeza».

Las estrellas de la TV no siempre tienen el futuro asegurado como se piensa. Es el caso de Alejandro Lamarque, quien entre 1983 y 1985 fue conocido por su personaje llamado Palmiro Caballasca.

Ese era su personaje en la tira “Señorita maestra”.

Pero en la actualidad, cuarentena por el coronavirus mediante, el actor vive una dura realidad.

Caballasca vive en la indigencia en una precaria casilla de San Vicente y no tiene trabajo ni dinero para comprar los medicamentos que necesita por sus problemas de salud.

«Me quedé ciego hace un año. Me dejé estar y me agarraron cataratas. Soy hipocondríaco y tengo la presión ahora en 20/10”, dijo.

“Es un asco como estoy viviendo, ni un perro puede vivir así”, reclamó. “No tengo quien me ayude. Vivo acá en el medio del campo y a la gente de este lugar no le puedo pedir nada más. Vine por seis meses y hace dos años que estoy acá», dijo en diálogo con Diego Moranzoni en Crónica TV.

El hombre en cuestión aseguró que sobrevive con ayuda del estado: “Llamo a Desarrollo Social para que me dé la comida. Tengo un canuto guardado de dinero pero no tengo quién me vaya a comprar, porque los vecinos están lejos. Esto es campo y no tengo a nadie cerca de casa”.