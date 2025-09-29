El Gobierno de Chubut anunció aumento a trabajadores de los CAPS

El incremento alcanza a médicos, enfermeros, profesionales no médicos, personal no asistencial y por primera vez a los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno.

El Gobierno de Chubut anunció un aumento en los adicionales para los trabajadores de los 62 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), alcanzando a aproximadamente 900 agentes en toda la provincia. La medida busca jerarquizar el sistema sanitario y garantizar la atención de calidad a la población.

La secretaria de Salud provincial, Denise Acosta, destacó que se trata de una decisión estratégica, ya que en los CAPS se resuelven hasta el 80% de las consultas de la comunidad. Además, subrayó que este incremento refleja el reconocimiento al esfuerzo diario de los equipos de salud.

Por primera vez, el aumento incluye a los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST), quienes cumplen un rol clave en la promoción, prevención y acompañamiento de las familias en cada barrio y localidad. Acosta señaló que estos profesionales actúan como un puente vital entre el sistema sanitario y la población.

El incremento beneficia a distintos niveles de personal: médicos (Nivel I) reciben 668.764,40 pesos, enfermería (Nivel II) 166.791,44 pesos, profesionales no médicos (Nivel III) 105.510,24 pesos, personal no asistencial (Nivel IV) 53.820,88 pesos y los TCST 42.630,40 pesos. Los porcentajes de aumento varían entre el 26% y 65% según la categoría.

La secretaria destacó que este fortalecimiento del Primer Nivel de Atención refuerza el compromiso del Gobierno con un sistema de salud inclusivo, equitativo y orientado a mejorar la calidad de vida de la población. Además, remarcó que se seguirá trabajando en mejoras según la situación macroeconómica.

Con esta medida, el Gobierno provincial reafirma su estrategia de priorizar la salud comunitaria y reconocer el esfuerzo de quienes sostienen el contacto directo con la población, consolidando un sistema sanitario más eficiente y cercano a cada localidad.