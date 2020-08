El Hoyo | carta abierta: Críticas al intendente Huisman por pedir “un debate sobre la minería”

El intendente de El Hoyo, Rolando Huisman (Nuevo Encuentro), dijo esta semana en Comodoro Rivadavia que “si bien tenemos una posición, hay que dar un debate sobre la minería” y rápidamente tuvo respuesta desde la Comarca Andina.

En declaraciones a “El comodorense”, el jefe comunal opinó que “todos los desarrollos tienen que ser sustentables, deben ser debatidos frente a la sociedad. Es momento de madurar en ese sentido”.

En una carta abierta difundida ayer, la Asamblea de Vecinos de Epuyén criticó la visita a la provincia del Ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandie, quien “no trajo respuestas para el histórico tema del agua en Comodoro Rivadavia, ni para la desaparición del lago Colhue Huapi. Ni siquiera trajo respuestas al vergonzoso estado del mismo basural de Comodoro. Pero si parece que trajo dinero para los municipios que se alinean tras las ‘órdenes’ que el gobierno nacional dicta desde el minuto cero de Fernández-Fernández respecto a la minería, demostrando que lo que pensáramos los pueblos les tenía sin cuidados”.

De igual modo, castigan al jefe comunal cordillerano porque “se olvida de la foto que se sacó este verano con Nancy González, Alfredo Luenzo, Santiago Igon y otros ‘desmemoriados’, quienes más temprano que tarde se dieron vuelta con una camaleónica presteza”.

Suman que Huisman también “se olvida del mega festival ‘Canto por el agua’, donde llegó a traer a un militante por el No a la Mina de Mendoza”. Al parecer, dicho evento “en defensa del agua y del ambiente fue puro show, pura proclama sin contenido y que rápidamente cambió a otra cosa”.

La crítica sigue en referencia a que además “se olvida o no sabe que las asambleas estamos desde el 22 de junio llevando adelante la segunda iniciativa popular contra la megaminería contaminante, pese a que en su propio pueblo las asambleas están juntando firmas y que ya se ha sobrepasado en toda la provincia el 3% que se exige para que ser presentado”.

“Y se olvida o se hace el olvidado –continuan- de que estamos por la segunda iniciativa popular porque hubo una primera iniciativa popular que fue traicionada, vulnerada, miserablemente burlada por los legisladores, por la clase política toda, que estafó de manera miserable y despreciable en conjunto con el lobby megaminero a las espaldas del pueblo chubutense. Si usted se olvida, señor Huisman, nosotros se lo recordamos”.

Por otra parte, le piden “que respete. Los pobladores de Epuyén no aceptaremos mansamente que nos vengan a tirar la basura que no quieren y no le sirva a los pueblos vecinos”, en referencia al vertedero comarcal anunciado por el gobierno nacional y chubutense en el paraje El Retamo.

“Exigimos el derecho a participar en las acciones que nos implican. Madurez es hacerse cargo cada uno de la basura que genera, no es enchufársela a los vecinos por encima de la medianera. No lo aceptamos y no lo vamos a aceptar porque usted lo diga o le convenga. No puede hablar de ‘gestiones sustentables’ cuando la provincia viene sumida en la decadencia y las malas gestiones adrede, y todos los políticos hacen negocio con las crisis que generan sus malas administraciones. ¿De qué sustentabilidad y controles pueden hablar cuando la corrupción en el Estado es lo único coherente que hemos tenido?”, puntualizan.

Insisten con que “desconozca el ministro Cabandie el proceso que a vivido la provincia respecto de la militancia ambiental, está mal, pero que lo desconozca un intendente nos parece grave porque nos desconoce a nosotros, desconoce a los pueblos originarios y no nos desconoce gratis, sino por una serie de prebendas y nos damos cuenta”.

A criterio de los vecinos “el pueblo no es un convidado de piedra, elige a sus representantes a través del voto, pero ese voto no es una patente de corso, no los habilita a hacer cualquier cosa ni tomar decisiones que involucran a todos y a espaldas de todos. El pueblo tiene derechos garantizados en la Constitución Nacional, que no se le olvide”.

Matriz productiva

Durante el reportaje en Comodoro Rivadavia, Rolando Huisman señaló que “es fundamental que se debata la matriz productiva de la provincia”, al tiempo que “no se puede soslayar que en la sociedad capitalista se usan productos derivados de la minería, pero tampoco podemos soslayar que hoy existe una conciencia ambiental que hace que tengamos que tener todos los recaudos para no estar condenándonos”.

Acerca de su gestión al frente de la comuna de El Hoyo dijo que “tenemos un proyecto y creemos en la producción, en la generación de fuentes de trabajo genuinas. Tenemos una cultura de la labor de los productos que generamos, creemos en el asociativismo y el cooperativismo y creemos que somos quienes tenemos que poner en marcha nuestra economía, que hoy es muy dependiente de las regalías petroleras”.

En referencia a la proyección de un basurero regional dentro del ejido de Epuyén, aseguró que “hay que hacer las cosas bien y tomar los recaudos que hay que tomar”.