El líder supremo de Irán le envió un un duro mensaje a Donald Trump

Amenazó con hundir un buque de guerra de Estados Unidos.

Khamenei amenaza con hundir un buque estadounidense en el Golfo y lanzó un mensaje directo a Donald Trump cuando comenzaron conversaciones indirectas en Ginebra, en un nuevo episodio de las tensiones con Irán. El aviso del líder supremo se produjo en medio de un despliegue militar estadounidense que el gobierno define como “masivo”.

El mensaje del líder supremo de Irán sobre la presencia naval estadounidense

En su discurso Khamenei atacó la presencia naval: “Constantemente escuchamos que enviaron un buque de guerra hacia Irán. Un buque de guerra es sin duda un arma peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma capaz de hundirlo”. Sus palabras se difundieron justo cuando arrancaron las negociaciones indirectas en Ginebra.

Ayer Khamenei añadió: “En uno de sus discursos recientes, el presidente de Estados Unidos dijo que durante 47 años América no ha logrado destruir la República Islámica… Yo les digo: ‘ustedes tampoco lo lograrán’”. Las conversaciones, mediadas por Omán, cuentan con enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y la participación del canciller iraní Abbas Araqchi.

Desde Washington, la Casa Blanca fortaleció la presión y aumentó el despliegue naval en la región como medida de disuasión. En los últimos meses fueron enviados bombarderos B‑2 y se registraron movimientos de portaaviones; además, fuentes indican que el USS Abraham Lincoln fue avistado cerca de Irán y el USS Gerald R Ford podría sumarse en semanas.

Maniobras en Irán

Irán respondió con maniobras en el estratégico estrecho de Ormuz, ruta esencial para el petróleo del Golfo, que buscaban mostrar capacidad y disuadir a la flota estadounidense. Los países árabes del Golfo pidieron una salida diplomática al conflicto para evitar escaladas que afecten las exportaciones y la seguridad marítima regional.

En junio pasado hubo otro intento de reanudar las negociaciones, coincidiendo con una campaña de bombardeos de Israel contra objetivos iraníes y la intervención de B‑2 estadounidenses en sitios nucleares. Desde entonces Teherán aumentó su enriquecimiento de uranio y la presión interna creció con protestas que, según informes, fueron reprimidas con cientos de muertos.

Washington intentó ampliar la agenda a cuestiones no nucleares, como el arsenal de misiles de Irán, pero Teherán insiste en hablar solo de límites a su programa atómico a cambio de alivio de sanciones y rechaza debatir su capacidad balística. En Ginebra Abbas Araqchi se reunió con Rafael Grossi del OIEA para coordinar aspectos técnicos.