El Maitén | El padre del joven desaparecido cree que su hijo está con vida, secuestrado en algún lugar

José Crettón, de 18 años, desapareció el jueves pasado en El Maitén, donde vive con su pareja de 38. El joven antes de irse dejó un misterioso mensaje en el cual dijo que se iba con otra mujer de su edad.

Sergio Crettón, el padre de José de 18 años, que desapareció hace casi una semana en El Maitén, sostuvo que «a mi hijo lo tiene con vida y secuestrado en algún lugar» y pidió por su inmediata liberación.

el hombre se refirió en un principio al hallazgo de un cráneo en el barrio Agua Potable de la localidad andina. «Hay mucha gente recorriendo la zona donde encontraron ese resto óseo, que no se sabe de quién es. Estoy bastante calmo porque todavía faltan peritajes a los elementos secuestrados, a los vehículos y a este mismo cráneo», manifestó.

«Yo no me aboco a la tarea de andar porque no ando muy bien de salud. Me he sentido muy mal. Recién vengo del hospital donde me dieron unos calmantes para contenerme», contó.

El padre del joven valoró además que «es impresionante -la cantidad- de gente que se sumó a colaborar con nosotros a la búsqueda. En esto no vamos a aflojar hasta que tengamos algún resultado».

Precisó asimismo que las tareas de búsqueda «se están llevando en todo el pueblo, en terrenos baldíos, galpones y lugares abandonados».

«Estoy agradecido con todos que de una u otra manera están colaborando con nosotros», añadió.

«El celular de mi hijo en ningún momento se ha prendido, todo sigue igual desde el día que desapareció», indicó.

«Analizando la situación cada día un poco más, yo sigo afirmando que alguien tuvo que ver en la desaparición», apuntó Sergio.

Y con respecto al misterioso mensaje que su hijo, antes de desaparecer, le habría enviado a su pareja, de 38 años, diciendo que se iba con otra mujer, el hombre contó: «José no se fue por sus propios medios ni nada, porqué él no era de escribir. Él siempre te llamaba o te mandaba audios. Él tiene un problema de miopía y nunca se quiso hacer los lentes, por eso para él era mucho más fácil llamar o mandar un mensaje de voz».

«José se sintió contento todos los últimos días que estuvo acá. Estábamos en contacto hasta el último momento, a las 16/17 llamó a mi hermana porqué la había invitado a venir -a El Maitén- el viernes pasado», comentó.

«Menos mal que gracias a Dios no vino, porqué quizás en vez de estar llorando por una desaparición lo estaría haciendo por dos. Eso me partiría el alma del todo», expresó el hombre.

«No hubo ningún contacto con el intendente de El Maitén (Oscar Currilén). El martes en una entrevista en una radio le pedí al mandatario municipal que tenga la amabilidad de venir aunque sea a acompañar. No le conozco la cara ni en figuritas», apuntó.

Criticó a Currilén porqué «él es la cabeza de la comunidad, tiene que hacer pedidos a la Justicia. No es que sólo se está viviendo la desaparición de mi hijo, hay muchas cosas más como robos, asaltos y la desaparición del abuelo (Aurelio Calfiqueo) que no se encuentra hace tres meses y la de otro señor más».

«Nunca se tienen respuestas concretar y se empieza a desviar información», lamentó.

«Yo estoy 100% seguro, y tengo la fe y la esperanza, de que mi hijo está con vida y que lo tienen secuestrado en algún lugar», aseveró el padre de José

«A la persona que tenga a mi hijo secuestrado o maniatado, le quiero pedir de corazón que lo libere así nos podemos ir a todos a casa. Yo nunca dañé a nadie, somos una familia sana de trajo y necesito seguir con mi hijo para que sea un hombre de bien. Tengo la esperanza de que algo bueno va a pasar. El viernes haremos una movilización por la aparición de mi hijo José y de don Calfiqueo», sentenció Sergio.