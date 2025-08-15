El mejor boxeador de la historia, según Omar Narváez

El Huracán dio su veredicto sobre el mejor peleador de todos los tiempos en el boxeo.

Omar Narváez es uno de los grandes campeones mundiales que ha dado el boxeo argentino, habiendo reinado durante 12 años ininterrumpidos en los pesos mosca y supermosca, con 28 defensas exitosas. Solo sufrió dos derrotas en los 52 combates oficiales que realizó y ambas llegaron ya en el ocaso de su carrera.

La primera de ellas llegó cuando decidió subir al peso gallo, sin poner en riesgo sus cinturones, y Nonito Donaire lo venció en decisión unánime de los jueces. Ya con 40 años, sufrió en 2014 su único nocaut, en el segundo asalto, ante quien hoy por hoy está considerado por muchos de los más prestigiosos rankings como el mejor peleador libra por libra del mundo: Naoya Inoue.

“Perdí el título del mundo con Naoya Inoue. Bueno, fijate quién es Naoya Inoue. 40 años tenía yo y sabía que si no me pasaba con él me iba a pasar con alguien más. Yo venía sufriendo cada vez más el tema de la mano (una fractura que se había vuelto crónica), tenía que usar cada vez más anestesia porque ya no me hacía nada. Yo quería sacar provecho de mi título, pero él era impresionante. Yo me sorprendí cuando él tiró la primera izquierda, pareció que estaba sin guantes. ‘Qué tiene este en la mano’, fue lo primero que dije”, recordó El Huracán en BDP Stream sobre su pelea con el japonés.

“Es el que más pega, con diferencia. Nadie se le asemeja. Además es un tipo frío, enfocado, sale a liquidarte. Es un animal. Siempre está haciendo cambios (en su estrategia). Si lo resentís, despertás el monstruo que tiene adentro. Está muy bien puesto su apodo. Había gente que ya no quería hacer sparring con él. Tenía 21 años y la gente hablaba de su potencia”, agregó.

Tras recordar su experiencia en el ring con Naoya Inoue, Omar Narváez lo calificó como el mejor peleador de todos los tiempos. “Creo que va a ser el mejor boxeador que va a dar la historia de Japón. No me estoy equivocando porque hoy es el mejor boxeador de la historia. Tiene que nacer otro mejor, pero es muy difícil que aparezca otro que lo supere“, manifestó.

El récord inmaculado de Naoya Inoue

Naoya Inoue hizo su debut profesional a finales de 2012 y en el transcurso de dos años, incluyendo su victoria por nocaut en el segundo asalto sobre Omar Narváez, ya se había coronado campeón mundial en tres divisiones de peso diferentes: minimosca, mosca y supermosca.

Además, logró ser campeón mundial indiscutible, es decir dueño de los cinturones de los cuatro organismos sancionadores más importantes (CMB, AMB, OMB y FIB) tanto en el peso gallo como en super gallo, división en la que reina actualmente.

Hasta el momento, lleva realizados un total de 30 combates profesionales, sin empates ni derrotas, en los que 27 veces ha logrado imponerse por nocaut, necesitando nada más que tres veces de la valoración de los jueces para ganar. Su última victoria fue el 4 de abril por nocaut en el octavo asalto sobre Ramón Cárdenas en Las Vegas y su próximo combate será el 14 de septiembre defendiendo en Japón el campeonato mundial indiscutible de peso súper gallo ante Murodjon Akhmadaliev.