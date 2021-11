El mensaje picante de la China Suárez a Icardi: “Vos sos mi permitido”

En las próximas horas se conocerán más detalles del affaire, ya que Telefe emitirá la entrevista entre Wanda y Susana Giménez que contará con la participación de Icardi.

El triángulo amoroso entre Wanda, Icardi y la China Suárez sigue sumando capítulos.

Ahora se supo una de las últimas frases que la joven le dijo al futbolista del PSG. “Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, pronunció la China, según detalles brindados en el programa LAM de Canal 13.

El deportista le había explicado que ya no quería saber nada con su esposa, ya que la veía como una hermana o una madre. Esto finalmente era una excusa para vivir una aventura con ella en un hotel de París. Acorralado por empresaria, Icardi confesó que en la cita solo se dieron un par de besos, ya que no pudieron intimar porque él tenía fiebre y no quería contagiarla. La China dio otra versión. “No estuvimos porque a él no se le paró”, le reconoció a la mayor de las hermanas Nara.

En las próximas horas se conocerán más detalles del affaire, ya que Telefe emitirá la entrevista entre Wanda y Susana Giménez que contará con la participación de Icardi.