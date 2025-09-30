El Noticiero de la Gente ganó el Martín Fierro al Noticiero Diurno

El Noticiero de la Gente se impuso en su terna ante Arriba argentinos (El Trece) y Telenueve al Mediodía (El Nueve).

El Noticiero de la Gente ganó el Premio Martín Fierro a Mejor Noticiero Diurno en la entrega que realizó APTRA el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Se hizo desear un poco el premio, pero acá está. Estamos felices de estar en este noticiero que trata de estar cerca de la gente, con mucha empatía, con noticias duras, difíciles y complicadas, pero tratamos de hacerlo lo más llevadero posible», expresó Germán Paoloski.

Y agregó: «Tenemos un premio muy grande, que es que la gente nos elige, que para mí es lo más importante, pero siempre estos reconocimientos valen la pena, por eso lo deseábamos y queríamos tanto».

Por su parte, Milva Castellini agradeció a las autoridades de Telefe y dejó un mensaje especial para sus compañeros: «Quiero agradecer especialmente a los periodistas, a los cronistas de calle, a los camarógrafos de calle, a los movileros de calle porque ahí hicimos escuela, Telefe hizo escuela en la calle, estos periodistas hace posible que todos los días contemos las historias de la gente».

