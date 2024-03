“El Pacto de Mayo”: Milei convocó a los gobernadores a firmar un acuerdo de 10 puntos

En su extenso discurso por la apertura de sesiones legislativas, convocó a los gobernadores y principales figuras del arco político a firmar un acuerdo refundacional.



El presidente Javier Milei puso fecha y convocó a todos los sectores «Quiero convocar a gobernadores y expresidentes a que nos encontremos el 25 de mayo para la firma de un nuevo contrato social. Para firmar los 10 principios del nuevo orden: El pacto de Mayo, en Córdoba», señaló el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa antes de presentar los 10 puntos con los que buscará consenso con los gobernadores.

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.

2. El equilibrio fiscal innegociable.

3. Reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB.

4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6. Un compromiso de las provincias en avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8. Una reforma previsional que le sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes quieran suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9. Una reforma política estructural, que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10. Apertura del comercio internacional para que Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

«Estas 10 ideas podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino. Todos están convocados a acompañarnos», manifestó el mandatario antes de anunciar una segunda convocatoria a los gobernadores pero esta vez a la Casa Rosada para firmar «la ley bases y un alivio fiscal para las provincias».

De todos modos, aclaró que no está dispuesto a ceder: «Ordenaremos las cuentas fiscales con o sin ayuda de la política, pero si el resto de la política acompaña lo haremos más rápido y mejor».

Milei aseguró esta noche, durante su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que «los últimos 20 años han sido una orgía de gasto público».

«Los déficit que recibimos alcanzaron los 17 puntos porcentuales sobre el PBI», señaló. Dijo también que recibió una «deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito».

Además, señaló que había una «emisión desenfrenada de 13 puntos del PBI». Y dijo que la inflación se había acelerado en la segunda semana de diciembre «al 7.600 por ciento».

Milei arrancó su discurso con aludiendo a la situación económica heredada por su administración, a modo de balance de sus primeros dos meses de gobierno. «Entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia, por lo que pedirlos que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán», destacó Milei.

Y agregó: «Vamos conociendo con mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos, que esta presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad».

«El indicador más descarnado es que el 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza», sostuvo Mieli.

El presidente criticó al peronismo por la marcha de Hugo del Carril: «La tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia los salarios reales».

«Los déficit gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Cinco puntos de déficit fiscal en el Tesoro y 10 de cuasi fiscal, generados por el Banco Central», disparó Milei.

El presidente Javier Milei firmó este viernes el libro de honor del Congreso con la particular frase con la que cierra cada posteo en sus redes sociales.

El presidente dijo que «en materia de Seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte. Ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden. Ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó los últimos 20 años para beneficio propio».

«De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos las ideas de la libertad a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes son ricos», aseguró el presidente.

Y agregó: «Una sociedad con cifras récord de indigencia y al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen».

«Viva la libertad carajo», escribió el mandatario en los libros del Congreso antes de pronunciar su discurso, acompañado por la vice Victoria Villarruel.