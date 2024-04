El PJ Chubut elegirá a su nuevo presidente en septiembre

La fecha se resolvió este sábado en una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista en Rawson.

Finalmente, este sábado se realizó en Rawson la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ), donde los consejeros definieron el cronograma de las elecciones internas del partido, además designaron a los integrantes de la Junta Electoral y del Tribunal de Disciplina.

El tema principal de la reunión fue la fecha del acto eleccionario, que finalmente se estableció para el domingo 29 de septiembre, bajo la modalidad del «distrito único» tal como lo establece la Carta Orgánica del partido a nivel provincial. Allí los afiliados elegirán a los nuevos congresales provinciales y consejeros locales y provinciales. De estos últimos, surgirá el nuevo presidente, que sucederá al senador Carlos Linares.

Del encuentro de este sábado formaron parte el secretario del partido, Luis Maglio; el apoderado del partido, Blas Meza Evans, los intendentes de Sarmiento, Sebastián Balochi; de Dolavon, Dante Bowen; y de Trevelin, Héctor Ingram; además de referentes del espacio como el ex diputado provincial Carlos Eliceche, la ex diputada provincial Adriana Casanovas; el ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy y la ex senadora nacional Nancy González.

También formaron parte el diputado provincial Gustavo Fita y la concejal de Trelew Belén Baskovc, además del ex edil trelewense Leandro Espinosa.

De esta forma, el cronograma de elecciones internas comenzará el 26 cuando finalice el plazo para la presentación de fichas, continuando el 31 de julio con la publicación del reglamento electoral de la Junta,

En tanto, la Junta Electoral quedó integrada por Verónica Natalia Ojeda, Oscar Olguin, Vilma Moya, Guillermo Casanova y Froilán Camargo. El Tribunal de Disciplina quedó integrado por Fernando Vargas, Cristian Blotta, Carlos Pascuariello, Valeria Millañanco y Roberto Silva Pérez.