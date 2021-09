El Presupuesto 2022 prevé menos dinero para los jubilados

Según se presentó en el Congreso Nacional, el Presupuesto 2022 fija en $88.086 millones destinados al pago de sentencias judiciales, provenientes de juicio por reajuste de haberescontra la Anses. El presupuesto 2021 destinaba $91.277 millones, lo cual significa una disminución del 12,4% de plata destinada a pagar deudas a los jubilados. Esta cifra, es sin tener en cuenta la inflación interanual, en ese caso, la disminución sería aún mayor.

A pesar de esta disminución, el Jefe de Gabinete tiene la potestad durante el año de aumentar esta partida en caso de que sea necesaria.

En julio de este año el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, informó al Congreso Nacional, que la Anses tiene 268.998 juicios por reajustes en trámite.

A pesar de este número, la Anses está pagando un promedio de 40.000/45.000 sentencias por mes (un número bastante más alto de lo que venía siendo habitualmente, que era de 30.000 por mes).

El stock pendiente de pago se mantiene porque todos los meses ingresan nuevos juicios, y quedan a la firma nuevas sentencias de juicios ya iniciados.

Ahora se están pagando los juicios por reajustes generados por el caso Badaro en 2007, teniendo en cuenta que un juicio de estas características lleva 5/7 años en ser finalizado, sumado a que Anses no paga en tiempo y forma, lo cual conlleva a hacer una ejecución de sentencia, es decir, un nuevo juicio para embargarle al Estado Nacional las sumas adeudadas hace que estos procesos, en algunos casos, los titulares no lleguen a cobrarlos.

Hay que destacar que son hereditarios los derechos sobre estos juicios, y en caso de no haber cónyuge, lo pueden cobrar los herederos de quien hizo el juicio.