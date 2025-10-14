El Telebingo Chubutense colmó el gimnasio de Camarones con una noche inolvidable junto a El Polaco

Fue en el marco del 125° aniversario de la localidad. Una edición que combinó acción social y un cierre multitudinario a cargo de El Polaco.

La localidad de Camarones celebró su 125° aniversario con una noche inolvidable del Telebingo Chubutense, impulsado por el Gobierno Provincial, encabezado por Ignacio Nacho Torres, a través del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut y la Municipalidad de Camarones.

El gimnasio municipal se vio colmado de público que disfrutó de una velada cargada de emoción, con más de 70 millones de pesos en premios, de los cuales tres quedaron en Camarones, generando la alegría de toda la comunidad.

Antes del inicio del sorteo, la celebración tuvo la presentación del grupo salteño “Achalay” y del Ballet de Danzas Folclóricas Municipal, que brindaron un espectáculo lleno de identidad y tradición.

Durante el evento, se realizaron entregas de acción social a instituciones educativas, deportivas y comunitarias de la localidad, reafirmando la presencia del Estado provincial y el compromiso del Instituto con el desarrollo social en cada localidad.

El presidente del IAS, Ramiro Ibarra, destacó la importancia de llevar el Telebingo a todas las localidades de la provincia: “El gobernador nos pidió que Lotería esté presente en cada punto de Chubut, acompañando a las instituciones y trabajando mancomunadamente con los municipios. Este Telebingo en Camarones refleja esa visión, un Estado que acerca alegría, recursos y apoyo concreto a su gente“.

Asimismo, Ibarra agradeció la hospitalidad de la intendenta Claudia Loyola y de todo su equipo municipal, quienes colaboraron activamente en la organización del evento y en la recepción de los equipos de Lotería del Chubut.

“El acompañamiento de Claudia y su equipo fue fundamental para que esta noche salga perfecta. Su compromiso y calidez representan el espíritu de Camarones, una comunidad que crece con esfuerzo y trabajo”, expresó.

El cierre estuvo a cargo de El Polaco, quien hizo vibrar al público con un show a puro ritmo y energía que coronó una noche de fiesta, emoción y encuentro.

Transmitido por Canal 7 y sus repetidoras, el Telebingo Chubutense reafirmó una vez más su rol como el espectáculo familiar más importante de la provincia, donde el juego, la cultura y la acción social se unen para celebrar junto a la gente en cada rincón de Chubut.